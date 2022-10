À Belfort, un couple siphonnait des véhicules pour revendre le carburant à moindre coût

En pleine période de pénurie d’essence, et alors que le prix des carburants est toujours particulièrement élevé, un couple a été arrêté à Belfort le 25 octobre dernier. Durant plusieurs semaines, un homme de 37 ans et une femme 28 ans ont siphonné des véhicules dans la région des Territoires du Belfort. Le couple s'est attaqué essentiellement à des véhicules utilitaires, des engins de chantier, des camionnettes qui appartiennent à des entreprises. Au total, le duo a sévi treize fois et a volé au total 5.500 litres de carburant.

L'équivalent d'une centaine de pleins

Ils ont volé ainsi une quantité colossale de carburant, l'équivalent d'une centaine de pleins d'une voiture moyenne. Le camping-car du couple avait été repéré par les gendarmes via des vidéos de caméras surveillance. C'est lors d'un banal contrôle routier, mardi dernier, que les forces de l'ordre ont arrêté le véhicule. Ils sentent une forte odeur d'essence qui s'en dégage et repère de nombreux jerricans. Le couple est alors arrêté et placé en garde à vue.

Tous deux reconnaissent l'essentiel des faits. Ils expliquent qu'ils revendaient cette essence bien moins cher que le prix affiché à la pompe. Ils seront convoqués devant la justice en janvier prochain pour vol en réunion et recel. Ils encourent jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.