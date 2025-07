À 3 jours des résultats du bac, la grande galère des futurs étudiants qui cherchent à se loger pour la rentrée

Avant même d'obtenir les résultats du baccalauréat, pour de nombreux jeunes il faut déjà préparer la rentrée. Ça veut dire trouver un appartement près du campus ou près de l'école où ils ont été retenus. Mais c'est un parcours du combattant de moins en moins de logements sur le marché. Illustration à Toulouse qui accueille 125.000 étudiants chaque année.



Alors que les résultats sur Parcoursup continuent de tomber et que les résultats du baccalauréat seront bientôt publiés, c'est déjà la course pour trouver un logement pour la rentrée prochaine. Les futurs étudiants et leurs parents s'y prennent de plus en plus tôt, car les offres se font de plus en plus rares. C'est le cas à Toulouse, qui accueille chaque année 125.000 étudiants.

"Je n'en peux plus !"

Devant la vitrine d'une agence immobilière du centre-ville de Toulouse, Laurine scrute les annonces. L'Aveyronnaise va commencer un BTS à la rentrée. Elle cherche activement un logement mais sans succès pour le moment. "J'envoie au moins 10 ou 15 mails par jour et bon, ça ne répond pas. Parce qu'il y a tellement de demandes qu'il vaut mieux se rendre en agence, c'est pour ça qu'on fait sur place", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Après une dizaine de visites, sa maman Christelle commence à désespérer : "On vient après le boulot, on a une heure et demie de route. Sachant qu'y a d'autres personnes qui visitent. L'autre jour, on faisait la queue avec un monsieur. Je n'en peux plus ! L'autre jour, le dernier appartement que l'on a visité, je me suis assise sur le canapé et j'ai failli pleurer... C'est exaspérant", raconte-t-elle.

Des personnes prêtes à louer deux mois à l'avance par sécurité

Une situation qui empire au fil des années, surtout que les recherches se concentrent sur les mêmes annonces, selon l'agent immobilier Thomas Lepitre. "Il y a énormément de demandes sur des appartements étudiants donc avec une typologie T1 ou T2 (une ou deux pièces, ndlr) et avec des personnes qui sont prêts à louer deux mois 'dans le vide' sans forcément y être, pour une rentrée en septembre", détaille-t-il.

"Effectivement, si on n'est pas réactif à la minute le temps qu'on complète le dossier, l'appartement est loué, on n'arrive pas à répondre à l'ensemble de la demande", complète l'agent immobilier. En cause : de nombreux appartements destinés à la location touristique mais aussi des étudiants qui ne quittent plus leur logement lors de vacances ou de stages par sécurité.