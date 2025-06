950 kilomètres à vélo : ces policiers de la BAC 93 qui se lancent dans un Paris-Nice pour soutenir les orphelins de la police

Pour faire face au manque de moyens alloués à la prise en charge psychologiques des orphelins des forces de l'ordre, 16 policiers ont décidé de relier Paris à Nice à vélo. L'objectif est de sensibiliser sur le sujet et récolter des fonds pour l'association Orphéopolis.



Rejoindre Nice, depuis Paris, à vélo : c'est le défi que se sont lancé des policiers de la BAC 93, afin de récolter des fonds pour une meilleure prise en charge psychologique des orphelins des forces de l’ordre. Au programme : près de 950 kilomètres et 16.000 mètres de dénivelés en cumulé.

Trop peu de contacts avec les psychologues

Et l'enjeu est important, car c’est un point faible dans la prise en charge des orphelins de policiers : l'accompagnement psychologique. "Quand on a 5-6 ans et qu'on a perdu un, voire deux de ses parents, parler une fois par mois avec un professionnel de santé, c'est très peu", confie Grégory, responsable de l’amicale de la BAC du 93.

"Cette cassure qu'il aura à son jeune âge, bien entendu qu'elle va la suivre toute sa vie, mais il a besoin d'avoir sa propre existence et de se reconstruire", poursuit-il. Alors, ce vendredi matin, 16 policiers de Seine-Saint-Denis partent de la région parisienne à vélo. Direction Nice, en 7 étapes.

Des fonds reversés à une association d'accompagnement

Défi solidaire qui, face à la violence de la société à l’encontre des forces de l’ordre, permet aussi de ressouder les rangs. "Comme tout un chacun, la vie est de plus en plus compliquée, de plus en plus dure. On a besoin aussi de montrer à la population que, comme eux, on a besoin de soutien", poursuit-il au micro d'Europe 1.

Les fonds récoltés seront reversés à Orphéopolis. Cette association accompagne depuis plus d’un siècle les orphelins et les familles de policiers endeuillées par la mort d’un de leurs proches.