650 motards mobilisés : le dispositif exceptionnel de la gendarmerie pour sécuriser les déplacements de personnalités sensibles

Protéger les délégations et dirigeants étrangers présents en France à l'occasion des Jeux olympiques : c'est une des missions de la gendarmerie depuis le début de la compétition. Près de 650 militaires à moto sont dédiés à ces missions, spécialement pour les JO. Depuis le 22 juillet, pas moins de 1.300 escortes ont déjà été effectués par le groupement tactique de la gendarmerie spécialisé pour les escortes. Au petit matin, le Capitaine de gendarmerie Scudellaro fait une revue des effectifs deux fois par jour. Objectif : présenter les ordres de missions.

"L'itinéraire est systématiquement vérifié au moins à deux titres"

"On est là pour mettre en application tout ce que vous connaissez en termes de sécurité, c'est-à-dire la sécurité des personnels et bien sûr sécurité de l'escorte en elle-même et des usagers de la route", insiste-t-il devant ses équipes. 150 motos sont rassemblées à Dugny, en Seine-Saint-Denis, au sein de l’escadron motocycliste de la Garde Républicaine. Durant une mission, tout est étudié à la loupe.

"L'itinéraire est systématiquement vérifié au moins à deux titres. Il y a une étude qui peut être faite sur carto. Mais la reconnaissance en temps réel est physique. Elle nous permet de détecter par exemple une zone de travaux. Les reconnaissances, elles, sont faites au plus proche de la réalisation de la mission de manière à ce qu'il n'y ait pas de surprise", explique le Colonel Dubois, commandant du groupement tactique.

Une mobilisation exceptionnelle

D'autant que ce groupement est exceptionnel. Créé pour les JO, les gendarmes viennent de partout en France et ont été triés sur le volet pour ce moment unique. "On est tous volontaires. La place était chère dans l'absolu, donc ça reste quelque chose d'unique. On ne participera qu'une seule fois" dans notre vie, note le Capitaine Woussen.

Établis sur sept sites différents en région parisienne, les plus de 650 gendarmes à moto seront mobilisés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques.