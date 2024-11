62% des Français inquiets de la victoire de Trump, selon un sondage

Plus de six Français sur dix (62%) se disent inquiets de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, seuls 12% se décrivant satisfaits et 26% indifférents, selon un sondage Elabe publié jeudi pour BFMTV. L'inquiétude est majoritaire dans toutes les catégories de la population et électorats, sauf chez les électeurs du Rassemblement national qui sont plus partagés (38% inquiétude, 31% satisfaction, 31% indifférence).

Les femmes sont les plus inquiètes

Les populations les plus inquiètes sont les femmes (69% contre 53% des hommes), les 65 ans et plus (75% contre 50% des 25-34 ans) et les cadres et professions intermédiaires (64% contre 49% des employés/ouvriers). Près de huit Français sur dix (79%) déclarent avoir une mauvaise image de Donald Trump contre 21% qui en ont une bonne image.

Son image est particulièrement mauvaise chez les électeurs du Nouveau Front populaire (94%) et macronistes (91% contre 56% chez les électeurs du RN), chez les femmes (86% contre 70% chez les hommes) et chez les cadres (88% contre 67% chez les ouvriers).

La politique étrangère au cœur des inquiétudes

Les Français voient dans la victoire de Donald Trump une mauvaise chose pour la lutte contre le dérèglement climatique (72%), les relations entre les États-Unis et l'Europe (68%), l'économie mondiale (62%), la résolution de la guerre Russie-Ukraine (60%) ou encore la résolution du conflit au Proche-Orient (58%).

L'enquête a été réalisée le 6 novembre par internet auprès d'un échantillon de 1.006 personnes représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur se situe entre 1,4 et 3,1 points.