600 millions d'euros par an, +12% dans les Hauts-de-France... Les chiffres alarmants des vols de voiture en France

Une voiture dérobée toutes les quatre minutes en France, c'est le chiffre alarmant publié ce jeudi 6 février par l'entreprise Coyote dans son observatoire des vols. Selon l'entreprise, deux tiers des véhicules volés sont des SUV, avec un mode opératoire des plus surprenants.

Selon les données de cet observatoire, l'an dernier, la quasi-totalité des vols ont été réalisés de manière électronique. Exit les effractions, quasiment disparues. Désormais, ce sont des réseaux bien organisés qui parviennent à ouvrir les voitures à distance. Comme l'explique Stéphane Curtelin, de l'entreprise Coyote.

"94 % des voitures volées le sont par des méthodes électroniques. C'est ce que l'on constate sur le terrain lorsque nos détectives vont retrouver les véhicules. Je vous donne un exemple très simple : les clés mains libres que l'on a tous aujourd'hui sur des véhicules récents. Elles émettent des ondes et ces ondes peuvent être récupérées par des dispositifs assez légers qui sont utilisés par les malfaiteurs, pour rouvrir ensuite le véhicule à votre insu et partir." Dans l'Hexagone, une voiture est volée

Une hausse de 29% des vols en un an dans les Hauts-de-France

Sans surprise, les modèles les plus vendus sont les plus volés : les SUV familiaux, mais aussi des berlines type Renault Mégane ou des citadines type Peugeot 208. C'est en Ile-de-France qu'il y a le plus de vols, mais c'est dans les Hauts-de-France qu'ils augmentent le plus sensiblement : plus 29 % en un an.

Coyote précise avoir réussi à récupérer, grâce à ces traceurs, l'équivalent de 52 millions d'euros de voitures volées en 2024. Là aussi, c'est en forte hausse. Un problème, bien sûr, pour les assureurs, la valeur des sinistres liés au vol dépasse désormais 600 millions d'euros par an.