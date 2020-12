Deux entrées chics et pas chers pour les fêtes de fin d'année

Si vous profitez de ce week-end pour prévoir votre menu du Nouvel an, nos recettes du jour vont vous intéresser. En effet, cette semaine, Laurent Mariotte et ses chroniqueurs dans l'émission La Table des bons vivants ont tenté de trouver des idées d'entrées originales et pas chers.

Carpaccio de chou-fleur

C'est une recette issue de l'ouvrage Des recettes qui tranchent - le carpaccio d'Alessia Serafini : le carpaccio de chou-fleur. "Vous commencez par couper votre légume avec une mandoline", détaille Charlotte Langrand. "Puis vous rajoutez des œufs de saumon pour vous faire plaisir ou de truites, souvent moins cher. Par-dessus, vous rajoutez des zestes de cédrat, un peu d'aneth, un peu d'huile d'olive et des pignons torréfiés. Ce n'est pas très compliqué, et c'est très joli."

Pain surprise au boudin blanc

Si vous souhaitez une entrée plus consistante, vous pouvez jeter votre dévolu sur le pain surprise au boudin blanc de Laurent Mariotte et dont Olivier Poels raffole. "On fait un petit chutney de pomme", explique Olivier Poels. "Puis on rajoute dedans un peu d'oignons et un peu de vinaigre. Et puis un boudin blanc que l'on réchauffe. On met le tout dans une baguette tel un hot-dog, un petit passage au four et après, on découpe en rondelle pour les invités."