Le gravlax de saumon de Laurent Mariotte pour les fêtes

Le gravlax de saumon est un incontournable des tables scandinaves et nordiques, notamment pendant les fêtes de fin d'année. Alors pourquoi ne pas faire de même ? D'autant plus que la recette est plus compliquée à prononcer qu’à préparer, puisqu'aucune cuisson n'est nécessaire. Il s’agit de filets de saumon crus, longuement marinés et séchés avec du sel, du sucre, des épices et condiments. Enfin, autre avantage et non des moindres, cette entrée peut-être préparée à l'avance, ce qui est (très) appréciable quand on reçoit à la maison. Une recette simple que Laurent Mariotte partage avec nous !

Préparation : 10 min Marinade : 24 à 48h Ingrédients (pour 4 pers.) : 1 c. à café de poivre de Madagascar 1 belle poignée de verveine séchée 70 g de gros sel 60g de sucre en poudre 1 morceau de saumon ou truite de 500 g label rouge, sans arêtes avec la peau La recette : Au mortier, pilez le poivre, la verveine séchée, le gros sel et le sucre. Placez le poisson dans un plat creux. Recouvrez-le du mélange d’épices, couvrez de film alimentaire et mettez au réfrigérateur pendant 24h, l’idéal étant 48h. Rincez le poisson sous un filet d’eau froide puis épongez-le délicatement avec un torchon avant de le couper en fines lamelles. Dégustez avec des toasts de pain grillé, en salade, en tartine etc…