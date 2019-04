1er-Mai : interdiction de manifester dans l'hypercentre de Lyon

Le préfet du Rhône a pris un arrêté interdisant de manifester dans l'hyper-centre de Lyon le 1er-Mai, alors même que le traditionnel cortège syndical n'avait pas prévu d'y passer. "Depuis plusieurs semaines, des manifestations perturbent chaque samedi le centre-ville de Lyon et engendrent des atteintes répétées aux personnes et aux biens, qui se concentrent notamment sur les commerces et le mobilier urbain", explique la préfecture dans un communiqué publié lundi.

Il sera donc interdit de manifester dans et autour la principale artère commerçante de la presqu'île, la rue de la République, de 11h à 20h.

Des commerces à la peine

Le défilé du 1er-Mai, organisé à l'appel de la CGT, FSU, Solidaires, l'Unef, l'UNL et la CNT, doit partir à 10h30 de la place Jean Macé pour rejoindre la place Bellecour. "D'autres appels à manifester ont été lancés sur les réseaux sociaux afin de rejoindre le cortège principal", précise la préfecture.

Depuis plusieurs samedis, la préfecture a pris des arrêtés similaires pour maintenir les "gilets jaunes" loin des commerces de l'hypercentre où la baisse de chiffre d'affaires atteint 50% ces jours-là, voire 75% dans certains cas, selon la Chambre de commerce et d'industrie.