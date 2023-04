175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage : qui était Toussaint Louverture ?

C'était il y a 175 ans : l'abolition de l'esclavage dans tous les territoires français. Un anniversaire qu'Emmanuel Macron célèbre aujourd'hui dans le Doubs, au fort de Joux, où est mort le général haïtien Toussaint Louverture, après des années d'emprisonnement. Mais qui est cet homme que le chef de l'État a qualifié de héros ?

Affronte la France esclavagiste

On l'appelle aussi le Napoléon noir, toujours représenté en tenue de général. Toussaint de Breda est né en 1743 et était esclave à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Il est affranchi à 33 ans, apprend à lire et écrire, s'imprègne du savoir, des Lumières et de l'art de la guerre.

À la tête d'une insurrection d'esclaves, il perce les défenses ennemies. Louverture devient donc son surnom. Il rejoint les rangs espagnols pour affronter la France esclavagiste et, dès qu'elle ne l'est plus, combat sous le drapeau tricolore.

Nommé général de Saint-Domingue, le franco-haïtien instaure un pouvoir autoritaire sur la colonie qu'il rêve autonome. Napoléon Bonaparte le renverse. "Les racines de la liberté repoussent", déclare alors Toussaint. Une prophétie clairvoyante : l'Île devient la première République noire et libre du monde neuf mois après sa mort.