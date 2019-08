Quatorze serpents "parmi les plus venimeux au monde" retrouvés dans un appartement à Antibes : "Il y en avait à peu près partout !"

RÉACTION

Mamba vert, vipère du Gabon, naja, cobras, crotales asiatiques : quatorze espèces de serpents parmi les plus venimeux au monde ont été saisis dans un appartement d'Antibes, dans les Alpes-Maritimes, a indiqué mercredi l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

" Les placards ont même été modifiés pour être transformés en terrarium "

"Quand on est arrivé dans l'appartement, on avait l'impression d'être dans un reptilarium", résume au micro d'Europe 1 Eric Hansen, le directeur de l'antenne Paca de l'Office. "Il y en avait dans l'entrée, dans la salle à manger, la cuisine… Il y en avait à peu près partout ! Les placards ont même été modifiés pour être transformés en terrarium", relate-t-il. "Les serpents étaient tous plus venimeux les uns que les autres, le plus grand était un mamba vert de plus de deux mètres. Vous vous imaginez s'il s'échappe et circule en ville ? Toutes ces espèces-là sont mortelles, on ne les trouve pas en vente dans une animalerie."

"Ça fait plus de 30 ans que je travaille à l'ONCFS, et je n'avais jamais vu autant d'espèces venimeuses regroupées au même endroit, et encore moins dans le même appartement. Pour nous, c'est une première ! Même les parcs zoologiques en détiennent de moins en moins car ce genre d'espèces nécessite une protection particulière et une sécurité pendant le transport". Le propriétaire des serpents, marié et âgé de 42 ans, "est un passionné qui savait qu'il était en infraction sur tout". "Il n'avait ni autorisation, ni certificat de capacité, ni justificatif d'origine." Il encourt 150.000 euros d'amende et deux ans de prison.