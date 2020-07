Des soignants ont défilé place de la Concorde pour le 14-Juillet : "C'était très solennel"

L'émotion était palpable mardi en fin de matinée, place de la Concorde, au pied de la tribune officielle. Pour conclure la cérémonie du 14-Juillet, qui a cette année remplacé le traditionnel défilé miliaire en raison de l’épidémie de coronavirus, des soignants ont déployé, aux côtés de militaires, un immense drapeau tricolore pour symboliser la concorde nationale, alors que le pays sort d'une très grave crise sanitaire. Plusieurs "blouses blanches" n'ont pu contenir leur émotion lors de la Marseillaise entonnée par le choeur de l'armée.

>> EDITION SPÉCIALE - Suivez la prise de parole d'Emmanuel Macron à partir de 12h30 heures en direct sur Europe 1

"C'était important, oui". Carole, médecin généraliste en Haute-Marne a assisté au défilé. Et elle a apprécié, a-t-elle raconté au micro d'Europe 1. "C'était assez émouvant, très solennel. Ça fait plaisir d'être mis à l'honneur, et en même temps, je pense qu'on a fait notre métier, notre mission, mais c'est bien que ça ait été reconnu par le président et les ministres", a-t-elle commenté au micro d'Europe 1. "C'était important, oui. S'il n'avait pas fait ça, je pense que la profession aurait quand même été déçue. C'était un 14-Juillet très particulier et avec un défilé tout à fait inhabituel. Je pense que c'est quelque chose dont on se souviendra".