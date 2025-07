14 juillet : À bord d’un des hélicoptères de l’armée de terre aux côtés du capitaine Zak, qui participe à son premier défilé

Ce sont 7.000 soldats, policiers, gendarmes et pompiers de toute la France qui défileront cette année sur les Champs-Elysées pour le 14 juillet. Parmi eux, le capitaine Zak, commandant de bord d'un hélicoptère caïman, participera à son premier défilé.

Le président Emmanuel Macron passera les troupes en revue sur les Champs-Elysées ce lundi 14 juillet. 7.000 soldats, policiers, gendarmes et pompiers de toute la France défileront sur l’avenue.

Une vingtaine d'hélicoptères de l'armée de terre seront aussi présents dans le ciel de la capitale. C'est dans l'un de ces appareils que se trouvera le capitaine Zak, commandant de bord d'un hélicoptère caïman.

Un défilé minuté “à la seconde” près

“Il y a une petite pression parce qu'il y a tout un timing à respecter”, explique-t-il. Lors du défilé, plusieurs machines sont en vol. Il y a “toute une partie chorégraphie à respecter”, et ce “du début à la fin” du défilé, poursuit le capitaine.

Pour suivre cette chorégraphie, la “communication radio” est la clé, surtout pour “le respect des horaires”. Car si un hélicoptère ou un avion prend du retard, “tout est décalé”, indique le capitaine Zak.

La chorégraphie du défilé est minutée “à la seconde” près. Tout le monde essaye donc de respecter les temps, et “surtout de ne pas mettre les autres en retard”. Le capitaine Zak est plutôt confiant. ”J'avais aussi fait les Jeux olympiques pour la sûreté, donc j'ai eu l'occasion d'aller sur Paris”, confie-t-il. Des “opérations d'entraînement” ont également eu lieu pour repérer le terrain.

Mais cette fois-ci, lors du défilé, les avions et hélicoptères voleront plus bas que d’habitude. “Là, on va descendre jusqu'à 600 pieds. On va être à peu près à 200 mètres de hauteur, ce qui n'est pas autorisé en temps normal pour nous sur Paris”, conclut le capitaine Zak.