1.000 euros pour un jet de mégot : la nouvelle amende d'Obernai pour lutter contre la pollution

Depuis le 1er juillet, jeter un mégot de cigarette dans la rue peut coûter très cher à Obernai, une commune touristique du Bas-Rhin. Le conseil municipal a adopté une amende forfaitaire de 1.000 euros pour chaque "dépôt" de déchets. Tous sont concernés : du tas de gravats au papier ou déjections canines. La commune espère dissuader les fautifs par cette mesure coup de poing assumée et revendiquée par le maire Bernard Fischer (Divers droite).

"Nous avons à Obernai des déchetteries avec 32 filières de recyclage, 280 poubelles sur le territoire, 11.700 habitants. Nous avons 83 canisites. Il est inacceptable qu'une proportion très infime d'individus, de concitoyens ne respectent rien, jettent des mégots par terre", condamne Bernard Fischer sur Europe 1.

Une "recrudescence" depuis le premier déconfinement

Depuis le premier déconfinement, le maire d'Obernai dit avoir observé une "recrudescence très très forte de ces incivilités". C'est l'une des raisons qui a poussé le maire à prendre cette mesure. " Il faut déjà le respect dans tous les domaines vis-à-vis des gens, vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de ces espaces publics", explique Bernard Fischer. Mais il l'assure, il n'est "pas là pour la répression mais pour que les quelques-uns ou les quelques-unes qui s'adonnent à des dépôts sauvages réfléchissent à deux fois avant de le faire".

L'autre raison est bien sûre écologique. "Sauver notre planète, c'est le premier des enjeux", clame Bernard Fischer. "On veut aller plus loin, on veut une ville qui soit belle", conclut-il.