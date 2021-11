Retour de Thomas Pesquet : quels examens médicaux va devoir passer l'astronaute

DÉCRYPTAGE

Après avoir passé six mois dans l'espace, le corps des astronautes doit se réhabituer à la vie terrestre. Celui de Thomas Pesquet ne fait pas exception. Attendu en Allemagne, à Cologne mardi soir, le Français va passer une batterie de tests médicaux. Il y sera pris en charge et va être en quelque sorte un cobaye de laboratoire au centre des astronautes. C'est là que son corps va se réadapter. Europe 1 vous explique le processus.

D'abord, il faut souligner que le cœur des astronautes a rétréci dans l'espace. Ils doivent donc éviter de le fatiguer dans les premiers jours, et le laisser reprendre sa forme habituelle. Thomas Pesquet et ses coéquipiers vont également devoir réapprendre à marcher. Après six mois sans avoir posé le pied sur terre, ils ont les pieds très sensibles, comme des pieds de bébé, confie un ancien astronaute à Europe 1. Touché aussi par des problèmes d'équilibre, le Français a l'interdiction formelle de conduire une voiture pendant trois semaines.

Un contrôle de la vue et la réadaptation du corps

Dès qu'il sera arrivé à Cologne, Thomas Pesquet recevra une succession de tests médicaux très variés. "On fait un contrôle des yeux parce que certains astronautes développent des problèmes de vue", explique sur Europe 1 Adriano Golemis, le médecin de l'astronaute français à l'Agence spatiale européenne. "Après six mois dans l'espace, on les aide à réadapter le corps à la vie sur notre planète", poursuit le médecin.

Certains examens médicaux sont aussi destinés à préparer les futurs voyages sur la planète Mars. Les scientifiques cherchent à savoir comment le corps d’un astronaute réagirait et résisterait lors d’un aller-retour sur la planète rouge, qui durerait au moins 2 ans.