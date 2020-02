Quels mystères Solar Orbiter va-t-elle révéler sur le Soleil ?

La Sonde Orbiter est en route vers le Soleil ! L’agence spatiale européenne a envoyé ce lundi 10 février à 5 heure, heure française, sa sonde spatiale depuis le Kennedy Space Center, aux Etats-Unis. Le voyage de la sonde va durer 2 ans. Elle va parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent la Terre du Soleil. Et sa mission scientifique va durer entre 5 et 9 ans. Le but : percer les mystères, nombreux, de cette étoile dont les impacts sur la Terre sont importants, explique l'astrophysicien Tahar Amari sur Europe 1.

C’est la première fois qu’un objet va s’approcher d’aussi près du Soleil : à 42 millions de km. La mission d'exploration européenne observera cette étoile à une résolution inégalée pour percer à jour les secrets qui tournent autour de cet astre lumineux. Outre la chaleur et la lumière, le Soleil nous envoie aussi des tempêtes chargées de particules qu'on espère mieux prévoir, car elles peuvent nous affecter sur Terre, détaille l'astrophysicien Tahar Amari sur Europe 1. "Quand le soleil éternue, c’est toute la Terre qui s’enrhume. Ça peut toucher les systèmes électriques comme ça l’a fait en 1989 et que ça l’a fait d’autres fois également", souligne l’expert.

Mieux équiper les vaisseaux et matériels de l’espace

L’astrophysicien énumère ce qui peut être touché lors d’une éruption solaire : "Les systèmes de réfrigération ou pour les médicaments et pour l’alimentation, ça peut être la téléphonie mobile, ça peut être les radars. Tout cet environnement est modifié par une éruption solaire".

Ces tempêtes solaires peuvent impacter les expéditions vers la Lune ou vers Mars. Ainsi, en pouvant mieux les prévoir, cela pourrait permettre d'équiper mieux les vaisseaux et le matériel dédiés à l'espace.