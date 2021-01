La Terre a tourné (un peu) plus vite en 2020

Avec la crise du Covid, beaucoup avaient hâte de tourner la page de 2020. Et il semble que la Terre elle-même ait tout fait pour y parvenir. On sait que notre planète fait un tour sur elle-même en 24 heures, et un tour du Soleil en 365 jours. Ce n'est pas rigoureusement exact. En 2020, les scientifiques en sont certains, la Terre a tourné sur elle-même plus vite que d'habitude : elle a accéléré sa rotation. On ne parle certes pas là de plusieurs minutes, mais seulement de quelques millisecondes.

Ce sont les horloges atomiques qui ont permis aux scientifiques d'enregistrer cela. 2020 a connu 28 jours qui sont les plus "rapides" jamais enregistrés depuis 1930. Pourquoi ces variations ? A cause des marées qui déforment les océans et la Terre, à cause aussi de la vitesse des vents, ou encore de l'érosion des montagnes.

En 2016, la Terre avait tournée moins vite

Si la Terre tourne plus vite, pour notre vie quotidienne, cela ne change pas grand-chose. Mais pour les satellites ou les réseaux de télécommunications qui reposent sur une synchronisation précise, cela pourrait poser des problèmes.

Et d'ailleurs, ces dernières années c'était l'inverse : la Terre tournait moins vite. En 2016, les horloges du monde entier s'étaient ainsi arrêtées pendant une seconde pour permettre à la rotation de la Terre de rattraper son retard.