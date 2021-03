Des images inédites éclairent l'histoire des galaxies

Où et comment naissent les galaxies ? On savait déjà que ces dernières provenaient de filaments de gaz. Mais pour la première fois, des scientifiques, aidés par un puissant télescope basé au Chili, ont capté des images de ces filaments composés d'hydrogène, qui fabriquent des étoiles.

L'instrument MUSE, un assemblage de 24 spectrographes installés sur le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral (ESO), a réussi à repérer des myriades de mini-galaxies très loin de la nôtre.

"La formation d'étoiles va se passer à toutes les échelles"

Pour Roland Bacon, astrophysicien et chercheur au CNRS à Lyon, pouvoir observer ces filaments de gaz, est exceptionnel "Le gaz, qui rayonne très faiblement, est très très difficile à détecter car il est ultra faible. Donc il a fallu développer toute une technologie, et ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait la formation d'étoile va se passer à toutes les échelles y compris à des échelles très petites".

Ce gaz, l'hydrogène, n'est pas réparti partout dans l'univers, mais uniquement là où on trouve ces grands filaments. Et en dehors des galaxies, il y a du vide. Ces images, aujourd'hui, permettent d'en savoir plus sur cette toile cosmique si mystérieuses.