Découverte en Indonésie, la plus vieille scène de chasse de l'art préhistorique a 44.000 ans

La plus vieille scène de chasse de l'art figuratif, découverte en Indonésie, a 44.000 ans. La revue Nature y consacre un article mercredi 11 décembre. La fresque se trouve dans une grotte de l'île indonésienne des Célèbes et la peinture avait été trouvée en 2017.

"Cela prouve que ces gens avaient une culture évoluée"

Sur les parois de la grotte, on devine huit petites figures brunes mi-humaines mi-animales - des thérianthropes - avec une tête d'oiseau, une queue, un museau. Les personnages traquent ce qui ressemble à des cochons sauvages et à des bovins nains. Des dessins précis et élaborés. "C'est une découverte très importante parce que ça prouve que ces gens-là avaient une culture évoluée, constate avec surprise Jean Clottes, spécialiste d'art préhistorique. "Ce n'était pas des gens frustes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est exceptionnel pour le moment."

La fresque est plus ancienne que celles trouvées à Chauvet ou à Lascaux (respectivement 20.000 et 35.000 ans). La grotte calcaire indonésienne de Leang Bulu' Sipong 4, sur l'île de Célèbes, très difficile d'accès, était probablement un sanctuaire selon les chercheurs.

Alors comment interpréter cette scène ? Est-ce la représentation d'un mythe, du chamanisme, ou une simple tentative de domestication d'animaux présents sur l'île à l'époque ? Les chercheurs ne tranchent pas, le mystère reste pour le moment entier.