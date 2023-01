Comment observer C/2022 E3, cette comète qui devrait bientôt être visible à l’œil nu ?

Par temps dégagé la nuit autour du 1er février, levez les yeux au ciel, vous pourrez (peut-être) voir une comète. Baptisée C/2022 E3 (ZTF), ce corps céleste traverse actuellement le système solaire et s'approche de la Terre. Il devrait atteindre son point le plus proche de la planète bleue le 1er février prochain, et sera à 42 millions de kilomètres de la Terre. Très lumineuse, la comète pourrait donc être visible à ce moment-là, à moins qu'elle ne perde en intensité.

Le 12 janvier, elle passera près du Soleil

Découverte en mars 2022 lors du relevé astronomique Zwicky Transient Facility, réalisé à l'aide du télescope Samuel-Oschien de l'observatoire Palomar de Californie, la comète continue depuis son trajet. Le 12 janvier prochain, elle passera au plus près du Soleil, à environ 160 millions de kilomètres de celui-ci. Une information confirmée par la Nasa, qui souligne tout de même que "si la brillance d'une comète reste imprévisible, celle de C/2022 E3 (ZTF) pourrait être visible à l’œil nu dans un ciel sombre."

Le 19 décembre dernier, la Nasa est parvenue à photographier la comète. L'image permet de distinguer que celle-ci a développé une queue, cette émission de plasma et de poussière qui se crée lorsqu'elle s'approche d'une étoile, ainsi qu'une chevelure, ce halo verdoyant autour de la comète, qui apparaît lorsqu'elle s'approche du Soleil.

La comète C/2022 E3 (ZTF) s'approche. Elle est actuellement visible avec un télescope, dans la constellation de la couronne boréale,au petit matin. Elle sera peut être visible à l'oeil nu dans quelques semaines,mais seulement pour les personnes éloignées de la pollution lumineuse https://t.co/fpkiC8gs6Epic.twitter.com/LezzqY2x1E — Eric Lagadec (@EricLagadec) December 24, 2022

Comment ne pas la rater ?

Ce n'est pas non plus la première fois que cet objet céleste s'approche de la Terre. Étant donné que celle-ci passe dans le voisinage du soleil tous les 50.000 ans, elle serait passée près de notre planète au moment où l'homme de Neandertal vivait encore en Europe.

C/2022 E3 (ZTF) ne sera probablement pas aussi lumineuse que la comète Neowise, que beaucoup ont pu admirer en juillet 2020. Mais il sera tout de même possible de l'observer. Pour être sûr de l'apercevoir, il faudra privilégier les lieux éloignés de toute pollution lumineuse. Elle passera près de l'étoile Polaire, l'étoile quasi fixe qui indique le Nord géographique, ce qui permettra de la contempler une grande partie de la nuit. Mais si elle ne brille pas suffisamment pour être visible à l’œil nu, il sera tout de même possible de l'observer avec des jumelles ou, pour les plus chanceux, d'un télescope. Un événement à ne pas rater, car ce corps céleste ne repassera pas près de la Terre avant des milliers d'années.