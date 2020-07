Comment observer la comète Neowise, visible tout le mois de juillet ?

C'est le moment de lever les yeux vers le ciel ! Si l’été est particulièrement propice à l’observation des étoiles, c’est une comète qu’il est possible d’observer en ce moment. Son nom ? La comète C/2020 F3 Neowise, du nom du télescope qu’il l’a découverte. Elle sera visible tous les jours du mois de juillet, pendant près de 30 minutes.

Se lever très tôt pour l'apercevoir

Le meilleur créneau actuellement pour découvrir ce qui ressemble à une grosse étoile rouge-orangée, avec une longue traîne de fumée, se situe aux alentours de 4h30 du matin.

L'idéal pour une meilleure observation dans le ciel français est une vue dégagée vers le Nord-Est. Mais pas de panique pour les amateurs de grasse matinée, il sera possible, à partir du 14 juillet, de voir la comète entre minuit et 1h du matin. Il faudra penser à changer de point de vue en revanche : vers le Nord-Ouest, à partir de la semaine prochaine.

Conditions météorologiques plus délicates ce matin dans les Cévennes (cirrus et brouillard), mais la comète NEOWISE était bien visible à l’œil nu, naturellement un peu moins brillante que sur cette image prise avec un téléobjectif de 135 mm@2 (pose de 5 sec à 640 ISO). pic.twitter.com/y4XvQ3cdhs — Guillaume Cannat (@GuillaumeCannat) July 6, 2020

Un spectacle qu'on ne voit que "tous les cinq ou dix ans"

"Des comètes, il en passe tous les mois. Mais la plupart sont toutes petites ou loin du Soleil, ou n'émettent pas beaucoup de gaz ni de poussière", explique Nicolas Bivert, astrophysicien, spécialisé dans l'étude des comètes. "Celle-ci est passée très près du Soleil, probablement que le noyau est relativement gros et elle émet une très grande quantité de gaz et de poussière, c'est ce qui la rend très brillante."

"Une comète aussi brillante que ça, on en voit tous les cinq ou dix ans. Pour une comète aussi belle que celle-là, il faut remonter probablement à la comète Hale-Bopp en 1997, il y a plus de 20 ans", se réjouit le spécialiste. Pour ne rater aucune miette de ce spectacle, munissez vous de préférence d'une paire de jumelle et hors des villes, afin d'éviter la pollution lumineuse. Attention, si vous ratez votre chance, il faudra attendre 6.000 voire 7.000 ans pour son prochain passage.

Regardez la vidéo de la Nasa de la comète vue depuis l'espace :