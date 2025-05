Pascal Praud et vous - À quoi ressemblerait la vie sur Mars pour un être humain ? La réponse d'un scientifique

La planète Mars attire le regard de nombreux milliardaires, comme Elon Musk, qui rêvent de pouvoir y emmener des astronautes. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", Pierre-José Billotte, auteur du livre "New Space", raconte les contours d'une vie humaine sur la Planète Rouge. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Est-il envisageable de poser le pied sur la planète Mars ? Certains milliardaires comme Elon Musk espèrent pouvoir financer une expédition sur la Planète Rouge. Ce sujet intéresse Pierre-José Billotte, ingénieur et auteur du livre New Space, qui explique dans l'émission Pascal Praud et vous à quoi pourrait ressembler une potentielle vie sur Mars, alors que la température tourne autour des -60 degrés.