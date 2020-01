Virus chinois : à Roissy-Charles-de-Gaulle, l'équipe médicale tente de calmer les angoisses

REPORTAGE

Annoncée la veille par le directeur général de la Santé, une équipe médicale d'accueil a été mise en place dimanche à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Cette cellule doit permettre la prise en charge des personnes qui présenteraient des symptômes d’une infection par coronavirus. En tout, 46 médecins accueillent tous les passagers venus de Chine, d'où est parti le virus.

Des médecins de la Croix Rouge et de l’Agence nationale de santé interpellent les voyageurs à la descente des avions pour s’assurer qu’ils se sentent bien. Ils contrôlent parfois leur température. Pour Jade, venue de Pékin pour reprendre son semestre à Paris, il était temps que les choses bougent. "Au début, en Chine, personne ne pensait que c’était important mais désormais les gens sont très inquiets", rapporte-elle au micro d'Europe 1.

"On nous dit de faire attention à notre température tout le temps"

Alexandre se sent rassuré par l'équipe parisienne. "Ils nous ont donné de nombreux conseils pour éviter de tomber malade, ils nous ont dit aussi de faire attention à notre température tout le temps, à être vigilant", explique-t-il. Quelques consignes sanitaires sont recommandées, comme se laver régulièrement les mains et utiliser des mouchoirs jetables.

Avant de rentrer à Shangaï où il travaille, Maxime a fait le plein de masques, comme on le lui a conseillé. "Apparemment il y a beaucoup de places libres dans cet avion, il y a dû y avoir des désistements… les Français sont assez stressés !", relativise-t-il. "Ils ont tous des gants et des masques. Une hôtesse a percé son gant sans le vouloir et précipitamment, elle a hurlé à une de ses collègues de lui donner un autre gant."