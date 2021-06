Réouverture des salles de sport : quatre conseils pour une bonne reprise

DÉCRYPTAGE

Ce mercredi marque la deuxième étape de déconfinement, avec la réouverture en intérieur des restaurants, mais aussi la réouverture des salles de sport. Toutefois, attention aux excès de confiance : il faut quand même y aller mollo sur l'effort, rappelle mercredi le docteur Jimmy Mohamed dans sa chronique "Notre santé". Et respecter quelques règles de base.

Intensité progressive

"Pour beaucoup, cette réouverture, synonyme de reprise de l'activité physique, était attendue. Mais elle est aussi l'occasion pour les amateurs de s'y mettre et pourquoi pas, de s'inscrire dans une salle de sport. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de ne pas tout donner dès le premier jour, car vous risquez tout simplement une blessure, que ce soit une entorse, un claquage ou même une tendinite.

Il va donc falloir y aller progressivement et accepter d'être à 30 ou 40% de vos capacités et donc de raccourcir dans un premier temps les premières séances pour monter petit à petit en intensité.

Quid de l'alimentation ?

Le sport à jeun (sans manger) est une bonne idée, en particulier si vous voulez brûler les graisses qui seront mobilisées plus rapidement. A l'inverse, évitez de faire du sport juste après le repas, car non seulement c'est désagréable de pousser de la fonte l'estomac plein, mais en plus de ça, votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre, risque d'être élevé et donc de réduire vos performances.

Hydratation

N'oubliez pas non plus de vous hydrater, avant, pendant et après l'effort. Cette hydratation est très importante car même une déshydratation mineure, soit environ 2% de perte d'eau, s'accompagne d'une baisse de 20% des performances sportives !

Que faire avec le masque ?

Le masque sera uniquement obligatoire lorsque vous marchez dans la salle de sport. Une fois sur votre tapis de course ou sur votre banc de musculation, vous pourrez le retirer. Mais je vais être très honnête avec vous : faire du sport en milieu clos, sans masque, est une des activités les plus risquées pour contracter le coronavirus. Le meilleur conseil à donner pour faire du sport en toute sécurité et sans masque, c'est la vaccination. Elle est ouverte à tous, sans critère d'âge, et qu'il vous faut les deux injections puis 15 jours pour être totalement protégé."