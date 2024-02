Poids, catégories exemptées... Comment va s'appliquer le triplement des tarifs de stationnement à Paris

Dès le 1er septembre, se garer avec un SUV va coûter très cher dans la capitale. 5,68% des électeurs de Paris se sont prononcés dimanche en faveur d'un triplement des tarifs de stationnement pour les grosses voitures, avec 54,55% des voix. Pour connaître le montant qui s'appliquera, il faut se fier au poids du véhicule.

Ainsi, les SUV les plus légers - et aussi les plus vendus - comme le Peugeot 3008 ou encore le Dacia Duster échapperont à la mesure. La traque concerne les voitures thermiques et hybrides de plus d'1,6 tonne et les électriques de plus de deux tonnes.

Plusieurs catégories de véhicules exemptés

Une aberration pour Pierre Chasseray, de l'association 40 millions d'automobilistes, prêt à aller en justice. "Le poids n'est pas un critère de pollution. La plus petite des voitures citadines d'il y a vingt ans pollue 1.000 à 10.000 fois plus que le plus récent des gros SUV. Donc étant donné que, légalement, ça ne tient pas la route, nous attaquerons évidemment le texte".

Ce texte, qui doit entrer en vigueur au 1er septembre, ne concernera pas les Parisiens qui laissent leur voiture en bas de chez eux en stationnement résidentiel. Les chauffeurs de taxi, les artisans, les professionnels de santé, ainsi que les personnes à mobilité réduite seront, eux aussi, exemptés. Les autres - les véhicules dits "visiteurs" devront, en revanche, passer à la caisse. Le prix du stationnement va ainsi tripler, passant de 18 euros pour une heure de stationnement, contre 6 euros aujourd'hui. Pour une journée complète, de 9h à 20h, la facture s'élève ainsi à 198 euros. Les amendes seront également ajustées et augmenteront, en proportion.