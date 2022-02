Vaccination anti-Covid : regain attendu d'ici au 15 février pour garder le pass

A une semaine du 15 février, date de changement des règles du pass vaccinal qu'environ 4 à 5 millions de Français pourraient perdre, le ministère de la Santé a anticipé mardi un "regain" de vaccination. "On anticipe un regain dans les prochains jours", que davantage de gens "viennent se faire vacciner cette semaine pour répondre à l'obligation, ou loupent la deadline et viennent se faire vacciner dans les jours suivant le 15 février", a déclaré le ministère lors d'un point presse.

Entre 4 et 5 millions de personnes pourraient perdre leur pass

Et "tout le monde est sur le pied de guerre pour répondre à la demande", avec "des rendez-vous et des doses disponibles en quantité suffisantes", ainsi que des centres de vaccination et professionnels de ville "mobilisés", a-t-on assuré de même source.

A compter du 15 février, pour les personnes majeures, la dose de rappel devra être réalisée dès 3 mois après la fin de leur schéma vaccinal initial, et dans un délai de 4 mois maximum. Selon l'estimation du ministère, entre 4 et 5 millions de personnes de plus de 18 ans et un mois pourraient perdre leur pass dans une semaine.

Au 15 février, 46 millions d'habitants de la France auront été vaccinés il y a au moins quatre mois. 36,7 millions ont reçu une dose de rappel depuis le début septembre, avec des disparités entre les tranches d'âge - les jeunes adultes ont moins tendance a venir faire un rappel. Sur les 9,3 millions restants, le ministère estime que 4,5 millions ont été infectés il y a moins de trois mois.

Une nouvelle règle

Et, en vertu de la nouvelle règle "une infection = une injection" annoncée par Olivier Véran mercredi dernier, les personnes doublement vaccinées puis contaminées n'ont plus d'obligation de troisième dose pour conserver leur pass vaccinal. C'est aussi le cas pour les personnes infectées qui ont reçu une première dose et ont été à nouveau contaminées.

Mais les Français qui souhaitent sortir du pays, par exemple pour les prochaines vacances, doivent avoir effectué un rappel afin d'avoir un certificat valide pour passer la frontière, a rappelé le ministère.