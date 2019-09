Urgences : la CGT manifeste à Paris pour réclamer une refondation des services

Les personnels hospitaliers étaient appelés à manifester mercredi après-midi à Paris par la CGT, pas satisfaite du plan d'Agnès Buzyn pour la "refondation" des urgences et soutenue par les grévistes qui ont voté la poursuite de leur mouvement. Principal événement d'une "journée d'action nationale", le cortège s'est élancé à 13h de la place d'Italie, en direction du ministère de la Santé.

Au-delà des urgences, la CGT souhaite étendre le mouvement à l'ensemble du secteur sanitaire et social, notamment à la psychiatrie et aux Ehpad.

Une enveloppe pour créer un nouveau "service d'accès aux soins"

Une crise que la ministre de la Santé espérait régler avec son plan présenté lundi et doté de "plus de 750 millions d'euros" puisés dans des crédits prévus d'ici 2022. Une enveloppe notamment destinée à la création d'un nouveau "service d'accès aux soins" pour réguler les appels aux secours et de filières "d'admissions directes" sans passage aux urgences pour les personnes âgées.

Mais les grévistes continuent de réclamer des "réouvertures de lits", des "recrutements à la hauteur des besoins" et une "augmentation de 300 euros net mensuel".