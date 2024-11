Un test unique pour la grippe, le covid, et la bronchiolite désormais disponible en pharmacie

La saison des rhumes et des virus est ouverte. La France est en phase pré-épidémique pour la bronchiolite avec l'épidémie qui court en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. Les cas de grippe commencent à pointer le bout de leur nez, et le Covid-19 continue de circuler. Des virus aux symptômes presque identiques et donc compliqués à différencier. Pour passer outre cette difficulté, le tout premier autotest est disponible à la vente en pharmacie ce mercredi. Une innovation française du laboratoire AAZ qui permet un dépistage de la grippe, du Covid-19 et de la bronchiolite en quelques minutes.

Efficace à 90%

Comme pour un autotest classique, il faut insérer l'objet dans une narine. Le test ressemble à un stylo-injecteur d'insuline, avec au bout une petite éponge comme celle d'un feutre. Il suffit d'enfoncer l'embout à 1 centimètre pendant 15 secondes pour savoir si nous sommes positifs ou non. Un dépistage précis pour une meilleure prise en charge, se réjouit le Professeur Robert Cohen, infectiologue et pédiatre.

"Là, on connaît la cause de la maladie que vous présentez. Ça réduit l'incertitude diagnostique du médecin. Et enfin, c'est susceptible de réduire la prescription d'antibiotiques, puisque quand on est sûr qu'il y a une maladie virale, les enfants reçoivent rarement un antibiotique", explique-t-il à Europe 1.

Selon le fabricant, l'efficacité de l'autotest est d'environ 90%. Il est vendu en pharmacie autour de 10 euros. Comme pour le Covid ou les angines, les pharmaciens peuvent vous tester en officine. Le test vous sera alors facturé 5 euros.