Trois règles simples à respecter pour garder des dents en bonne santé

Avec les confinements imposés pour lutter contre le coronavirus, les Français auraient moins pris soin de leurs dents et quelque peu négligé leur brossage. En attestent les ventes de dentifrice, qui ont tout simplement chuté de 26% l'année dernière, lors du premier confinement. La baisse est encore plus impressionnante du côté des brosses à dents, qui ont vu leurs ventes dégringoler de 43%. Autant il est compréhensible de moins se raser ou de s'épiler les sourcils en télétravail, autant le brossage de dents doit rester un geste indispensable, insiste le docteur Jimmy Mohamed dans sa chronique santé sur Europe 1, mercredi.

Deux minutes par brossage, trois mois par brosse

Une brosse à dents doit être changée tous les trois mois, à chaque saison. Il faut choisir une brosse à dents à poils souples, car les poils durs n'ont aucun intérêt. Ils vont même être néfastes pour la gencive, en l'abîmant. La règle est celle-ci : on brosse ses dents pendant deux minutes, deux fois par jour, en n'oubliant pas non plus de brosser la gencive pour éliminer les débris alimentaires qui auraient pu rester et favoriser la prolifération de plaque dentaire.

Le dentifrice maison, c'est non

Le dentifrice maison est vraiment une mauvaise idée. Un dentifrice est composé d'antiseptiques, qui permet d'avoir une action anti-inflammatoire sur la gencive et une action anti-bactérienne pour limiter la multiplication des bactéries. Ça contient aussi un agent tensio-actif qui, le plus souvent, est un agent moussant et détergent. Il va faciliter le décollement de la plaque dentaire.

Enfin, 90% des dentifrices industriels contiennent du fluor, un minéral qui va renforcer l'émail et le rendre moins sensible aux attaques acides. C'est probablement le meilleur agent anti-caries. Or, dans un dentifrice maison, il n'y a pas de fluor donc quasiment aucune protection.

Fuyez le bicarbonate et le charbon

Là aussi, c'est une très mauvaise idée. Le bicarbonate va agir comme un agent décapant et venir, à terme, abîmer votre émail de façon irréversible. Cet émail, qui protège votre dent, ne repousse jamais. C'est la même chose pour la poudre de charbon, qui va être beaucoup trop abrasive et rendre vos dents poreuses et trop fragiles. Enfin, pour ceux qui seraient tentés d'utiliser du citron comme agent blanchissant, sachez que ça marche mais que ça va déminéraliser progressivement la dent... et donc la tuer.

Rien de tel qu'un brossage de dents à l'ancienne ainsi qu'une visite annuelle chez le dentiste pour un contrôle dentaire ainsi qu'un petit détartrage. Car bientôt, nous pourrons retirer notre masque et sourire à la vie.