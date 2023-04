Trois exercices simples pour muscler ses bras à l'approche de l'été

Plus que quelques mois avant l'été, et vous souhaitez muscler vos bras avant de profiter de la plage dans les meilleures conditions. C'est pour cette raison (et d'autres) que le chroniqueur sport de Bienfait pour vous, Akim Mzakar, est venu délivrer ses conseils et astuces. Ces derniers permettront à tout un chacun de gommer une peau en aile de chauve-souris, c'est-à-dire une peau qui a tendance à pendre au niveau des bras.

Pour avoir des bras toniques et des triceps dessinés, une solution incontournable selon le chroniqueur : les exercices de renforcement. Akim Mzakar préconise à ce sujet un top 3 des exercices à faire, tous les deux jours à raison de quatre séries et de 20 répétitions pour chaque mouvement.

Les dips sur la chaise

Le premier exercice conseillé par le chroniqueur est la pratique des dips, soit des doubles barres. "Vous allez prendre appui sur une chaise, un banc ou un lit, mettre les jambes dedans, et le but du jeu est de mettre plus de puissance sur vos bras que sur vos jambes. Vous êtes dans le vide, vous posez vos bras et vous poussez", détaille-t-il, qualifiant cet exercice de "pompes à l'envers".

Les pompes avec les bras serrés le long du corps

D'ailleurs, la pratique des pompes traditionnelles, au sol, est aussi un bon exercice. Akim Mzadar propose de les réaliser "avec les bras serrés le long du corps pour cibler les triceps, car en fonction de la position des mains et d'écartement des bras, vous allez cibler telle ou telle partie du corps", expose le chroniqueur. Concrètement, il faut "poser les mains de part et d'autre de la poitrine, les coudes collés aux côtes, et pousser".

La pratique du kick back

Enfin, le coach sportif expose un troisième exercice, le kick back. "Vous prenez deux bouteilles d'eau si vous n'avez pas d'altères, vous les remplissez jusqu'à un litre. Et debout, vous allez vous pencher à 90 degrés, faire une extension du coude vers l'arrière et revenir", explique-t-il. Le chroniqueur affirme que "c'est lorsque le bras est détendu que le triceps est activé, donc prenez votre temps et testez le mouvement".