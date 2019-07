Les maillots de bain enveloppants, nouvelle tendance ? "Le bronzage très prononcé, ce n'est plus le truc du moment"

Ils sont de plus en plus présents dans les défilés de mode, sur les photos des magazines ou les comptes Instagram, et trustent de plus en plus les rayons de nos boutiques : les maillots de bain une pièce, enveloppants, couvrant l'ensemble du corps, semblent être la nouvelle tendance pour cet été.

Imaginez un justaucorps de gymnaste, épaules couvertes, manches longues, ou alors une mini combinaison de surf, du haut des cuisses, jusqu'au cou, ou encore une brassière de sport avec sa culotte gainante... Les maillots de bain de l'été 2019 ressemblent davantage à une tenue de sport qu'à un bikini toute peau à l'air. Pourquoi les stylistes ont-ils rajouté tant de tissus ? Car les femmes veulent se protéger du soleil, selon Nathalie Delivot, du magazine Elle.

"Le désir de moins consommer de crème solaire"

"Les gens ont peur de s'exposer trop au soleil. Nous sommes désormais parfaitement au courant des effets des UV, des risques de boutons, de tâches, de vieillissement accéléré de la peau, de cancer...", explique la journaliste au micro d'Europe 1. "Parfois, il y a aussi le désir de moins consommer de crème solaire, puisqu'on sait qu'elles se diluent dans les océans et qu'elles sont extrêmement polluantes. Le bronzage très prononcé, ce n'est plus tout à fait le truc du moment", poursuit-elle.

Et puisque la baigneuse 2019 fait attention à sa santé, elle fait donc aussi beaucoup de sport. Et ces maillots de bain là, confortables et enveloppants, sont parfaits pour sauter à tout moment sur sa planche de surf, ou son paddle.