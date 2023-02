Transport, bureau, canapé... comment travailler son ventre plat en étant assis

Travailler son ventre plat au travail, c'est possible. En moyenne, un Français adulte est assis environ 7 heures par jour, que ce soit au travail, en conduisant ou en regardant la télévision. Soit une cinquantaine d'heures par semaine. Pour Alexia Cornu, chroniqueuse sport pour Bienfait pour vous, ces heures peuvent être utiles afin de faire des abdominaux profonds. Une astuce pour obtenir un ventre plat tout en étant assis.

La méthode de l'auto-grandissement

Pour cela, il est nécessaire de mettre en pratique l'auto-grandissement. "C'est une méthode simple qui permet d'engager naturellement le transverse, les muscles posturaux et les dorsaux également", précise Alexia Cornu au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez. Le transverse est le nom du muscle des abdominaux profonds. "Il permet à la fois d'avoir un ventre plat et travaille en synergie avec le périnée, un autre muscle essentiel", détaille la chroniqueuse. De plus, Alexia Cornu tient à rappeler que les abdominaux superficiels tel que le grand droit, les fameuses tablettes de chocolat, ne sont pas fonctionnels. "Cela signifie que nous pouvons les travailler autant qu'on veut, ils ne permettront pas d'avoir un ventre plat", souligne-t-elle.

Trois étapes à respecter

L'auto-grandissement se pratique en trois étapes. Pour la première, il faut décroiser les jambes et s'assoir sur les ischions, les deux petits os situés en dessous des fesses. "Une fois en appui sur les ischions, il faut imaginer un fil qui vient étirer la colonne vertébrale vers le haut depuis le sommet de la tête afin de se redresser", explique la chroniqueuse. Puis, pour finir, ce n'est pas glamour mais essentiel, la technique du double menton. "Cela permet d'allonger la nuque. Par conséquent, vu qu'elle est connectée au bas du dos, on peut se redresser et engager notre transverse", conclut-elle.

En se redressant, la personne va sentir les muscles posturaux s'engager ainsi que le transverse. Cette posture d'auto grandissement permet également de travailler le plancher pelvien et le diaphragme.