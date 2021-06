Transfusion, maladie, tatouage... ces contre-indications qui empêchent de donner son sang

C'est un geste essentiel qui peut un jour sauver votre vie ou celle d'un proche : le don du sang. Chaque jour, "10.000 dons sont nécessaires" en France pour assurer la sécurité des patients qui vont être transfusés", rappelle dans "Sans Rendez-vous" le docteur Jimmy Mohamed. Pourtant il existe de nombreuses contre-indications au don de sang, à commencer par la transfusion. C'est ce qui est arrivé à Marie, une auditrice qui a fait une "grosse hémorragie" après son premier accouchement par césarienne, il y a 8 ans. Sauvée "grâce à plusieurs transfusions", elle se demande pourquoi elle ne peut toujours pas donner son sang.

Impossible de donner son sang à vie après une transfusion

C'est "le principe de précaution" répond Jimmy Mohamed. L'Établissement français du sang (EFS) refuse que les receveurs puissent par la suite donner leur sang. Une mesure qui s'applique à vie. "On considère que ces personnes sont susceptibles d'avoir été contaminées par des agents infectieux que l'on ne pourrait pas encore détecter. Donc pour protéger les donneurs, l'EFS a décidé d'exclure de manière arbitraire toutes les personnes qui ont eu une transfusion."

De nombreuses contre-indications...

Mais la transfusion n'est pas la seule chose qui empêche une personne de donner son sang, loin de là. "Il y en a plein", rappelle le médecin qui officie également tous les jours dans la matinale d'Europe 1 en donnant son conseil santé. "Si vous avez pris des antibiotiques dans les deux semaines qui précèdent, vous ne pouvez pas donner. Certains traitements empêchent également de faire cet acte de générosité, comme le roaccutane, ce médicament contre l'acné."

"De même, si jamais vous avez de la fièvre, des antécédents de paludisme, fait un tatouage il y a moins de 4 mois, ou si vous avez séjourné récemment dans un pays où circulent des maladies particulières…vous ne pouvez pas donner." Certains vaccins empêchent également de réaliser un don, mais pas ceux contre le coronavirus. "Quelle que soit la marque où le nombre de doses reçues contre le Covid-19, vous pouvez donner", assure Jimmy Mohamed.

... mais un besoin en constante augmentation

Et si vous avez la possibilité d'offrir votre sang, le médecin vous encourage à le faire, d'autant que les réserves sont actuellement sont au plus bas. Sans oublier qu'avec l'augmentation de l'espérance de vie, les besoins en hémoglobine ont augmenté de 30% en 10 ans. Et "on estime qu'il augmente chaque année de 1% à 3%".