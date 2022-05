Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'eau et l'hydratation

C'est un geste que l'on fait tous chaque jour : s'hydrater. Dans Bienfait pour vous jeudi, Julia Vignali et Mélanie Gomez reviennent sur l'eau, un geste santé primordial. Tout notre corps, nos organes en ont besoin pour bien fonctionner. La choisissez-vous correctement ? Y a-t-il des précautions à prendre, des choses à éviter ? Éléments de réponse avec Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière.

Quelle quantité d'eau pour un adulte ?

"Nous sommes faits d'eau principalement", rappelle le professeur Gilbert Deray. Notre corps est composé à 65% d'eau chez l'adulte, et pour le nourrisson, c'est même 80%. "On est ni un chameau ni un dromadaire, donc on n'a pas de réserves", explique-t-il. "Nous avons besoin d'environ 2,5 litres par jour, dont un litre vient par l'alimentation."

L'hydratation ne peut pas passer par les sodas

"Les sodas, c'est même une catastrophe", insiste le chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière. "Il a clairement été montré que si vous ne buvez que du soda light, votre risque d'obésité et de diabète explose", persiste-t-il. Selon lui, on devrait même "bannir les sodas".

Certains doivent boire plus que d'autres

À commencer par ceux qui font du sport, déclare le spécialiste. "Vous pouvez perdre jusqu'à un litre d'eau par la peau s'il fait très chaud", poursuit-il. Il y a deux grandes situations où il faut boire davantage. La première, c'est "si vous faites des infections urinaires, où vous avez besoin d'un lavage de votre vessie par l'eau". La deuxième, c'est "lorsque vous avez des cailloux dans les reins, des coliques néphrétiques".

Bien répartir son hydratation

"Il faut répartir le volume des boissons", précise Gilbert Deray, qui préconise de boire matin, midi et soir. "Si vous avez une période de plusieurs heures où vous ne buvez pas, c'est là où vous aurez des complications", telles que celle nommées ci-dessus. Lors de maladies, le professeur Deray insiste : il faut boire tout au long de la journée, avec une attention particulière sur l'hydratation avant de se coucher pour bien "laver" son intérieur.

Y a-t-il une différence entre eau du robinet et eau en bouteille ?

Pour le professeur Deray, il y en a plusieurs. "L'eau en bouteille vous coûtera 100 à 300 fois plus chère", détaille le spécialiste. "Elle est en général dans une bouteille en plastique. On parle de dizaine et de dizaine de milliards de bouteilles en plastique qui vont être déversées sur la planète", continue-t-il. "Le plastique est le polluant qui va tuer notre planète dans les années qui viennent." Est-ce que ça a une utilité sanitaire ou médical ? "Aucune", insiste Gilbert Deray.