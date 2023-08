Canicule : boire de l'eau trop chaude ou trop froide est une mauvaise idée

La canicule fait des dégâts sur notre organisme et parfois, les conseils que nous appliquons pour lutter contre ces fortes chaleurs ne sont pas forcément les plus productifs. Une touriste en Lozère, qui randonnait sous 38°C a été héliportée, ce mardi 22 août, en urgence absolue vers un hôpital de Montpellier. Quand il fait très chaud, notre premier réflexe est d’absorber des boissons quasi glacées. Or, cette habitude rafraîchissante peut provoquer des crampes d’estomac d’une part, mais surtout, envoie un mauvais signal à notre cerveau. Cela lui fait croire qu’il n’est plus nécessaire d’abaisser la température de notre corps en surchauffe.

Boire de l'eau tempéré

Les boissons chaudes ne sont pas utiles non plus, elles nous font transpirer davantage, elles font donc perdre de l’eau. Une eau qu’il faut donc consommer à nouveau après, pour rester bien hydraté. Le conseil est le suivant : en période de canicule, il faut boire de l’eau tempéré.

La quantité d’eau peut aussi être un problème. "Le risque, lorsque l’on boit trop d’eau, c’est de diluer les éléments qui sont dans notre sang et en particulier le taux de sodium. Si vous buvez beaucoup, vous ne pouvez pas éliminer cette eau et vous baissez votre concentration de sel dans le sang. Vos organes ne vont pas aimer du tout, surtout votre cerveau", rapporte le professeur Gilbert Deray, néphrologue.

Au final, pour la plupart des gens, dans des conditions normales, c’est-à-dire à l'abri quand le mercure est au plus haut, un litre et demi à deux litres d’eau par jour suffisent. En revanche, pour les personnes très exposées aux fortes chaleurs, il ne faut pas hésiter à doubler la dose.