Santé, planète, budget... Pourquoi il faut préférer l'eau du robinet à l'eau en bouteille

Quelle eau consommer au quotidien pour nous hydrater correctement ? Plutôt eau du robinet ou eau minérale en bouteille ? Dans l'émission Sans rendez-vous, vendredi, Europe 1 fait le point avec le professeur Gilbert Deray, chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pour ce dernier, plusieurs raisons invitent à préférer l'eau du robinet.

"L'eau en bouteille n'a aucun intérêt pour la santé"

L'eau du robinet a-t-elle toujours ce goût déplaisant de chlore ? Contient-elle tous les minéraux dont nous avons besoin ? Quid de l'eau en bouteille ? Tout d'abord, le professeur Deray rappelle que l'eau est un élément vital, notre corps étant composé de 60 à 70% d'eau."C'est considérable, et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi on peut jeûner pendant 40 jours sans mourir, mais que l'on ne peut pas vivre plus de quatre jours sans boire d'eau", explique le néphrologue. Quant aux apports quotidiens moyens, ils sont de l'ordre de 1,5 L.

Mais alors eau en bouteille ou eau du robinet ? "Très clairement, eau du robinet", répond le professeur Deray, rappelant que l'eau du robinet est l'aliment le plus contrôlé au monde. "Dans l'eau du robinet, on aura enlevé justement toutes les impuretés et toutes les bactéries, alors que l'eau en bouteille n'a strictement aucun intérêt sur le plan de la santé", ajoute-t-il, précisant que l'eau en bouteille ne permet en aucun cas d'aider à maigrir et n'apporte rien de particulier que l'eau du robinet ne puisse pas apporter.

"Le plastique va détruire la planète"

"La majorité des eaux minérales en bouteille n'ont aucun minéraux. Quelques unes se vendent beaucoup pour le magnésium, mais quel est l'intérêt d'acheter une eau minérale, de la payer 300 fois le prix de l'eau du robinet, alors qu'avec une petite portion d'épinards vous aurez plus de magnésium que dans votre litre d'eau en bouteille ?", questionne le médecin.

Qui plus est, ajoute-t-il, le gros inconvénient de l'eau en bouteille, c'est le plastique. "On considère qu'à peu près 90 milliards de bouteilles en plastique sont fabriquées chaque année pour l'eau, ça veut donc dire 90 milliards de bouteilles qui se retrouvent dans la nature. Or, il faut 500 ans pour dégrader une bouteille en plastique", déplore le professeur Gilbert Deray. "Le plastique, c'est le déchet le plus important à l'heure actuelle, c'est ça qui va détruire notre planète."

À l'inverse, dans l'eau du robinet - qui est très propre -, "vous avez en moyenne 80 milligrammes de calcium par litre, ce qui est tout à fait recommandé pour la santé". Mais inconvénient de l'eau en robinet : certaines personnes n'aiment pas son goût légèrement chloré. Or, précise le néphrologue, "il y a environ une goutte de chlore pour 200 à 300 litres d'eau, c'est vraiment très peu et il est là pour justement éviter qu'il y ait des bactéries". Sa solution pour faire disparaître ce goût que certains trouvent désagréable : mettre l'eau du robinet au frigo durant une heure avant de boire.