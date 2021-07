Tests antigéniques : avec le pass sanitaire, les queues s'allongent devant les pharmacies

REPORTAGE

Avec l’entrée en vigueur progressive du pass sanitaire depuis quelques jours, beaucoup de pharmacies constatent un regain du nombre de personnes qui viennent faire un test antigénique. En attendant d’être vaccinées contre le coronavirus, ou parce qu’elles refusent de l’être, elles ont en effet besoin d’un résultat négatif de moins de 48 heures pour continuer à fréquenter certains lieux. C'est notamment le cas à Strasbourg, où le cabanon devant la pharmacie près de la gare ne désemplit pas.

Le nombre de tests multiplié par deux

Toute la journée, le monde afflue pour faire un test antigénique, comme l'explique Lisa, la pharmacienne. "Depuis mercredi et l'entrée en vigueur du pass sanitaire, on a à peu près doublé le nombre de tests que l'on faisait par jour. On est actuellement sur une centaine de tests et ça nous occupe bien", reconnaît-elle. Et les raisons divergent pour les patients. Maxence par exemple, qui n'est pas encore vacciné, a besoin d'un pass sanitaire pour accéder à sa salle de sport. "J'ai ma première dose aujourd'hui et ma seconde dose le 16 août. Et après, il faudra encore que j'attende 7 jours pour avoir le pass sanitaire. Donc pour le moment, c'est test antigénique pour moi", explique-t-il.

Pour Akilas au contraire, hors de question de se faire vacciner. Il se dit prêt à refaire autant de tests qu'il le faudra. "Je préfère faire ça, ça me permet de préserver mon organisme qui n'a pas besoin de vaccin", affirme-t-il. "Et je peux faire ça toute la vie, peu importe le prix même si je dois payer 1.000 euros par test", surenchérit-il. Et ce, même si cela signifie aussi qu'il devra revenir à la pharmacie à chaque fois qu'il veut aller au restaurant ou au cinéma.