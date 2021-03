Tabac, hypertension, sédentarité : les pièges à éviter pour garder son cœur en bonne santé

INTERVIEW

De bonnes habitudes, dès le plus jeune âge. Le cœur est un organe essentiel à la vie humaine. Son système de double pompe reliée aux veines, artères et vaisseaux, permet d'alimenter tous les organes du corps, afin d'assurer leur bon fonctionnement. Mais les vaisseaux sont fragiles et les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. D'après l'OMS, 17,7 millions de décès sont imputables à ces troubles, soit 31% de la mortalité mondiale. Pour prendre soin de son système cardiaque, le docteur Nicolas Danchin, cardiologue à l'hôpital Européen Georges Pompidou, rappelle sur Europe 1 les mécanismes du cœur, les pièges à éviter et les bonnes habitudes à adopter.

Un vernis à protéger

"On connait à la fois des comportements toxiques et des comportements bénéfiques", indique-t-il au micro de Mélanie Gomez dans Sans Rendez-vous. "Les maladies des artères vont prendre des années, pour ne pas dire des décennies, pour se développer. Et cela commence très tôt dans la vie, dès l'adolescence ou le stade de jeune adulte. Si on arrive à prendre de bonnes habitudes à ce moment-là, tout au long de la vie on va les garder peu ou prou."

Les artères peuvent être comparables à des tuyaux d'arrosage, composées de plusieurs parois, décrypte le cardiologue. Une d'entre elles en particulier joue le rôle d'un vernis protecteur contre les substances toxiques charriées dans le sang : l'endothélium. "Toutes les agressions de ce vernis vont favoriser le fait que ce dernier va devenir plus poreux et que le cholestérol va aller se déposer à l'intérieur de la paroi. Il va former des plaques qui vont ensuite rétrécir, voire boucher les artères", explique Nicolas Danchin, décrivant ainsi l'athérosclérose. "Ce sont des plaques essentiellement constituées de lipides au départ, de gras, et il y a ensuite une inflammation qui se créée et qui vient entretenir ce mécanisme".

Attention à l'alimentation et éviter le tabac

Plusieurs facteurs peuvent accentuer la probabilité de développer ces troubles cardiovasculaires : un facteur héréditaire (incident cardiaque dans sa famille avant 50 ou 60 ans) ou encore le vieillissement, qui entraine la rigidification des artères. L'hypertension artérielle, aussi surnommée le "tueur silencieux" car les symptômes ne sont pas toujours évidents, a aussi un effet néfaste sur les artères. "A chaque battement cardiaque, des coups viennent taper sur les artères. Plus votre tension est basse, moins les coups sont forts. Plus la pression artérielle est élevée, plus cela va taper fort et fatiguer les vaisseaux", explique le docteur Nicolas Danchin, qui rappelle la nécessité de contrôler sa tension régulièrement.

Mais d'autres facteurs aggravants le risque de maladies cardiovasculaires dépendent de nos mauvaises habitudes, telles que l'alimentation ou le tabac. Manger trop gras, trop sucré ou trop salé favorise l'apparition de graisses, toxiques pour l'endothélium. Et fumer a des effets à long terme et à court terme, explique le docteur Nicolas Danchin. "Le tabac charrie des substances toxiques qui vont venir attaquer le vernis et cela va provoquer une inflammation de ce dernier, qui devient plus poreux", indique-t-il. "En plus de ça, il favorise la formation de caillots". "Si vous fumez vingt cigarettes, vous avez plus de risques que si vous en fumez dix, que cinq ou qu'une seule. Une seule est plus que zéro", souligne le cardiologue.

Enfin, le docteur rappelle également le risque instantané pour le cœur des fumeurs. Un trouble rare, mais qui existe néanmoins : l'apparition de spasmes sur les artères. "Elles vont se contracter et à ce moment-là il y a un risque qu'elles se bouchent", assure-t-il.

Adopter un mode de vie actif

Un mode de vie actif permet également de lutter contre les risques cardiovasculaires. "Quand vous avez une vie physiquement active, tout votre système va s'y habituer, vous allez développer des muscles, ils seront plus forts et vont avoir besoin de moins travailler pour le même effort : cela repose le cœur, en quelque sorte", explique le cardiologue. "L'exercice physique va également secréter certains nombres de substances bénéfiques pour l'endothélium et cela va contrebalancer les effets néfastes d'autres agressions."

Pas de panique pour les moins sportifs cependant : le plus important étant la régularité. "Je n'aime pas le sport", confie en plaisantant le docteur Nicolas Danchin. "En revanche, j'adore marcher, donc je marche beaucoup. Dans la mer, j'aime nager. Quand je prends le métro, je ne prends presque jamais un escalator. Ce n'est pas grand-chose mais c'est suffisant pour que la machine soit bien entretenue. L'essentiel, c'est d'essayer de comprendre qu'il faut intégrer une activité physique régulière tous les jours. Il faut trouver quelque chose qu'il vous corresponde", conclut-il.