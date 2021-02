Que sont ces nouveaux outils connectés pour surveiller son cœur au quotidien ?

Chaque jour, du lundi au vendredi dans la matinale d'Europe 1, notre consultant santé, le docteur Jimmy Mohamed, nous explique comment prendre soin de nous au quotidien. Ce mardi, il fait le point sur les dernières innovations pour surveiller son cœur, surtout si l'on souffre d'une pathologie cardiaque, et notamment faire remonter plus facilement d'éventuelles anomalies à son médecin généraliste.

L'hypertension artérielle, ce tueur silencieux

"L'hypertension artérielle est la maladie chronique la plus fréquente en France. Il s'agit aussi de la pathologie cardiovasculaire la plus répandue. Elle touche un Français sur trois. Or, la moitié d'entre eux ne le savent pas parce que l'hypertension artérielle agit comme un tueur silencieux. Vous pouvez avoir 15 ou 16 de tension, et ne jamais vous sentir mal. Pour autant, vos artères et vos organes vont en prendre un coup et risquent de développer des maladies. Car l'hypertension artérielle est aussi la première cause évitable d'accident vasculaire cérébral.

Un tensiomètre dernière génération

Vous pouvez donc acheter un tensiomètre classique ou bien alors investir dans un tensiomètre connecté, tel que celui développé par la société française Withings. Outre la tension, il va prendre différentes mesures qu'il va directement envoyer sur votre téléphone. Il est aussi capable de réaliser un électrocardiogramme : il mesure le rythme de votre cœur pour savoir s'il bat de façon régulière ou pas. Une petite valve que l'on fixe sur sa poitrine permet également d'enregistrer les bruits du cœur, un peu à la manière d'un stéthoscope. L'appareil, après analyse des sons, pourra déterminer si vous souffrez d'une valvulopathie, c'est-à-dire d'une fuite cardiaque qui nécessite une prise en charge.

L'avantage d'une montre connectée

La plupart du temps, un patient a rarement son tensiomètre à portée de main lorsqu'il a l'impression d'avoir des palpitations. Il peut être au travail, en déplacement ou en vacances. Et lorsqu'il arrive chez son médecin généraliste, la crise est généralement passée, ce qui oblige à une consultation chez un cardiologue qui va réaliser un enregistrement sur 24 heures. Désormais, Withings propose une montre connectée capable de réaliser un électrocardiogramme (comptez 130 euros). Vous la mettez à votre poignet, et il suffit de lancer l'enregistrement dès que vous sentez que votre cœur s'accélère. Les données sont transmises au généraliste qui sera capable de déterminer s'il s'agit d'une arythmie cardiaque ou d'une simple tachycardie.

Dans le cas d'une arythmie, des anticoagulants et un bêtabloquant seront prescrits pour limiter le risque d'accident vasculaire cérébral."