Sexualité : prendre du viagra peut-il être dangereux pour la santé ?

Médicament au succès planétaire depuis plusieurs dizaines d'années, le viagra permet de lutter contre les troubles de l'érection chez l'homme, en favorisant la dilatation des vaisseaux sanguins. Mais il doit toutefois être utilisé en suivant certaines recommandations, rappelle sur Europe 1 le docteur Jimmy Mohamed, qui répond à la question d'un auditeur inquiet de savoir que son père septuagénaire à recours à ce produit.

La question de Luc

"J'ai retrouvé une boîte de Viagra dans la maison de mes parents. Mon père a 75 ans et du coup, ça m'inquiète un peu. Est-ce que ce n'est pas trop dangereux à son âge, notamment pour son cœur ?"

La réponse de Jimmy Mohamed

"Tout d'abord un bref rappel historique ! En 1998, les autorités sanitaires américaines approuvent le viagra. Ce produit est notamment connu pour sa capacité à dilater les vaisseaux sanguins. À l'origine, le laboratoire Pfizer ne cherchait pas spécialement à lutter contre la dysfonction érectile, mais à traiter l'angine de poitrine... Et on s'est rendu compte que malheureusement, ça ne marchait pas pour le cœur, mais qu'il y avait certains effets secondaires, comme des érections qui étaient plus vigoureuses et plus fréquentes.

Le Viagra se prend sur ordonnance. Donc c'est un médecin qui doit avoir prescrit le viagra au père de Luc. D'ailleurs, le viagra ne se prescrit plus trop et d'autres médicaments l'ont remplacé sur le marché.

Ne pas acheter ces médicaments sur internet

Ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter ces médicaments sur internet. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et vous risquez au mieux que ça ne marche pas, et au pire des événements beaucoup plus graves.

Surtout, le viagra et les autres médicaments ont été "génériqués", donc ils ne coûtent quasiment rien désormais. Cela coûte une dizaine d'euros sur prescription médicale, donc c'est assez accessible. Concernant la posologie, c'est une fois par jour, 30 minutes avant l'activité sexuelle prévue.

Consulter un cardiologue

Avoir une activité sexuelle après 70 ans est une très bonne chose. Mais rappelez-vous que lorsque vous avez une dysfonction érectile, c'est que vous avez les petits vaisseaux au niveau du pénis qui sont un peu bouchés, qui ne marchent pas très bien. Donc forcément, si ces vaisseaux ne marchent pas, il est fort probable que vous ayez exactement la même chose au niveau du cœur.

Donc, si jamais vous avez une dysfonction érectile, il faut aller voir votre cardiologue. Et justement, ces traitements sont contre-indiqués chez les patients qui ont une maladie cardiaque qui n'est pas équilibrée, ou si vous avez fait un infarctus il y a moins de 90 jours ou un accident vasculaire il y a moins de six mois. Pour résumer, il y a certaines recommandations à respecter, mais sinon le Viagra marche très bien."