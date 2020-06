Tout, tout, vous saurez tout sur le Viagra

Utilisé afin de traiter les dysfonctions érectiles des hommes, le Viagra a connu un succès fulgurant à travers le monde. Dans "Sans rendez-vous" sur Europe 1 jeudi, le docteur Jimmy Mohamed explique tout ce qu'il y a à savoir sur la petite pilule bleue.

Un médicament utilisé d'abord... en cardiologie

Le Viagra a été découvert par hasard il y a un peu plus de 20 ans. Mais, à la base, il n'était pas destiné à son utilisation actuelle. Il a d'abord été utilisé en cardiologie. "On s'est rendu compte que ça dilatait les vaisseaux sanguins et donc on s'est dit que ça pouvait être efficace dans l'angine de poitrine", explique le docteur Jimmy Mohamed.

Les laboratoires américains Pfizer, qui l'ont découvert, se sont rendus compte au cours des essais cliniques que le médicament ne fonctionnait pas très bien en cardiologie. Et aussi que "certains patients traités avaient des érections qui duraient plusieurs jours", raconte le docteur.

Engouement et succès du Viagra

L'agence américaine du médicament autorise et approuve le Viagra en mars 1998. Le médicament a fait l'objet de "plus de 65 millions d'ordonnances dans le monde" et a été vendu à "des milliards d'exemplaires", détaille-t-il. Rançon du succès, des contrefaçons du Viagra ont rapidement vu le jour.

Il a provoqué un tel engouement qu'avant même son autorisation en dehors du sol américain, dans des pays comme "la Pologne, Israël et l'Arabie Saoudite", certaines pilules "se vendaient sous le manteau dès le printemps 1998 à des prix trois à cinq fois supérieurs au prix légal américain", appuie le docteur Jimmy Mohamed.

Prescription et utilisation

Trois classes médicamenteuses peuvent être utilisées. Chez les hommes qui souffrent de dysfonctions érectiles ou d'impuissance mais en l'absence de contre-indications, "on le prend une heure avant le rapport sexuel possible", note le docteur. Le Viagra peut donner une érection "pendant quatre heures pour les plus chanceux".

D'autres classes médicamenteuses peuvent donner des érections bien plus longues, "par exemple pendant 36 heures", ajoute Jimmy Mohamed. Mais attention, ce n'est pas automatique, il faut qu'il y ait un désir sexuel pour que cela fonctionne.

Risques et contre-indications

Il existe cependant des contre-indications à ce traitement. Le rapport sexuel étant un effort, "il faut être sûr de ne pas avoir de maladies cardio-vasculaires" pour prendre du Viagra, prévient le docteur Jimmy Mohamed. Il explique qu'il faut également faire attention aux antécédents de santé.

Si on est à risque de priapisme, il vaut mieux ne pas prendre de Viagra, conseille-t-il. Le priapisme est une érection persistante de plus de quatre heures et ce en dépit de l'absence de stimulation sexuelle, qui peut survenir en cas de drépanocytose par exemple. Or, une érection aussi longue comporte "des risques de lésions irrémédiables et définitives des corps caverneux" et il faut donc consulter, avertit le docteur.

Il vaut également mieux ne pas prendre de Viagra "en cas d'hypertensions ou d'hypotensions artérielles mal contrôlées", ajoute-t-il. Certains autres traitements peuvent "entraîner des interactions médicamenteuses comme d'autres dérivés nitrés qu'on peut utiliser pour l'angine de poitrine". En règle générale, "toute prescription de Viagra doit être soumise à une prescription médicale", résume le docteur Jimmy Mohamed qui rappelle que "le Viagra n'est pas remboursé par la Sécurité sociale".