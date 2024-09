Santé : pourquoi ne faut-il pas se rincer la bouche après le lavage des dents ?

Aujourd'hui, les dentistes recommandent de se brosser les dents au moins deux fois par jour, pendant deux minutes. Ce conseil est plutôt intégré. En revanche, nous commettons quasiment tous la même erreur à la fin du brossage, se rincer la bouche à l'eau claire pour se débarrasser des restes de dentifrice.

"Le fluor est indispensable car il permet de prévenir l'apparition des caries"

Pourtant, il ne sert pas qu'à nettoyer les dents ou à nous donner une haleine fraîche, le dentifrice contient des produits actifs, comme le fluor dont il ne faut surtout pas se débarrasser, explique Christophe Lequart, chirurgien dentiste et porte-parole de l'union française pour la santé bucco-dentaire.

"Si on se rince la bouche, eh bien, on va éliminer le fluor qui est contenu dans le dentifrice et le fluor est indispensable, car il permet de prévenir l'apparition des caries. Le fluor du dentifrice n'a qu'une action dite topique, c'est-à-dire quand il est en contact direct avec la surface de la dent".

Alors, il faut également savoir qu'il n'y a aucun risque à avaler un peu de dentifrice, précise ce dentiste. Et d'ailleurs, les gens ont tendance à en mettre beaucoup trop sur la brosse à dent. La quantité idéale dès l'âge de deux ans, c'est l'équivalent d'un petit pois.