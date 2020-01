Comment prévenir et guérir les caries dentaires ?

Tous en proie aux caries dentaires. En effet, selon l’OMS, plus de 60% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont des caries. Et pas uniquement sur les dents du fond. Elles peuvent apparaître sur toutes les dents, même les incisives, qu’elles soient temporaires ou définitives. En somme, si dent il y a, alors il peut y avoir carie. Des caries dentaires peuvent donc se développer dans la bouche des enfants, et ce dès le plus jeune âge.

Le docteur Noémi Schlusselberg, chirurgien-dentiste dans les Hauts-de-Seine, invitée de Sans rendez-vous jeudi, évoque les façons de prévenir et traiter les caries dentaires. Elle rappelle qu’une carie est "une déminéralisation des tissus durs qui est due à la fermentation acide des sucres par les bactéries". C’est-à-dire qu’un surplus de bactéries cariogènes et de sucres dans la bouche conduit à la formation de trous dans les dents, les fameuses caries dentaires.

Les signes que vous avez une carie : couleur et douleur

Observer ses dents et celles de son enfant peut permettre de repérer des caries. Les points noirs que l’on observe parfois sur les dents sont bel et bien des caries, mais des caries arrêtées. C’est-à-dire qu’une carie a commencé à se creuser en raison d’un mauvais brossage ou d’une trop grande présence de sucres dans la bouche, mais a finalement cessé de se creuser parce que les habitudes de brossage et d’alimentation du patient ont changé. La carie n’est alors pas guérie, en revanche elle ne progresse plus. A l’inverse une carie très active en train de se creuser est plutôt jaunâtre, voire orange, et est visible à l’œil nu quand elle est assez développée.

Une douleur peut également être le signe d’une carie, mais la douleur n’est pas la même chez l’adulte et chez l’enfant. Chez l’adulte, une douleur fugace provoquée par le froid ou le sucre peut être le signe d’une petite carie. A contrario, une douleur plus intense et pérenne est le signe que la carie est plus installée, donc plus grave. Les dents temporaires de l’enfant n’ont pas la même physiologie que les dents permanentes de l’adulte. Dès lors, ce n’est pas la carie en elle-même qui fait mal, mais plutôt le fait que des aliments se logent dans la cavité formée par la carie et appuient sur la gencive qui s’enflamme.

Des visites fréquentes chez le dentiste pour contrer la progression des caries

Si une douleur apparaît, le docteur Noémi Schlusselberg conseille vivement de se rendre chez le dentiste. Si une carie n’est pas soignée, elle progresse jusqu’à atteindre la pulpe dentaire, qui est le réseau de nerfs et de vaisseaux à l’intérieur de la dent. Une infection de la pulpe dentaire peut alors occasionner la formation d’un abcès. Une carie non-traitée peut même conduire à un stade où la dent est complètement détruite. Mais pas de panique, il s’agit-là d’un processus très long et qui dépend de chacun.

Pour traiter la dent cariée, le dentiste enlève toutes les zones de la dent devenues molles à cause de la carie. Si la carie n’a pas atteint la pulpe dentaire alors le dentiste dispose des résines composites pour combler la cavité et éviter qu’une nouvelle carie ne se forme. En revanche, si la pulpe dentaire est atteinte, des traitements plus poussés sont nécessaires. Il faut parfois poser une couronne, voire retirer la dent.

Des gestes et des réflexes pour éviter les caries

Pour éviter les caries, le brossage de dents est évidemment incontournable, et ce deux fois par jour minimum, le matin après le petit-déjeuner et le soir avant d’aller se coucher. Après le dernier brossage de la journée, on ne mange et ne boit plus, à part de l’eau. Sinon il faut se rebrosser les dents. Il est à cet égard nécessaire de superviser le brossage de dents des enfants, et ce dès l’apparition des premières dents. Selon le docteur Noémi Schlusselberg, tant qu’un enfant ne sait pas écrire en attaché, il n’a pas la motricité fine pour se brosser les dents seul.

En outre, certaines personnes présentent davantage de facteurs de risque de développer des caries dentaires et doivent donc aller chez le dentiste plus régulièrement. Il existe, en effet, des qualités de dents et de salives différentes. Des dents très serrées ou qui se chevauchent risquent davantage de voir se développer des caries. Une personne qui a déjà eu des caries sera également plus à même d’en développer à nouveau. Le docteur Noémi Schlusselberg conseille de se rendre chez le dentiste tous les six mois dans le cas d'un enfant qui aurait déjà eu des caries. Dès l’apparition des premières dents permanentes, le dentiste peut poser un vernis fluoré pour renforcer les dents et prévenir les caries.