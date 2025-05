Pas-de-Calais : des habitants signent une pétition pour empêcher l'installation d'un dentiste dans un village

Article Suggestions

Alors que les médecins et spécialistes de santé se font de plus en plus rares dans les campagnes, des riverains du village de Pernes-sur-Artois, dans le Pas-de-Calais, ont signé une pétition pour empêcher l'installation d'un dentiste. Ils avancent comme raison, la peur de perdre en tranquillité. Une situation qui suscite incompréhension et colère chez la grande majorité des habitants.