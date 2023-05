Cinq conseils pour avoir un ventre plat

Avoir un ventre plat, le rêve de tout un chacun, surtout lorsque l’été se rapproche. Pour maigrir, le premier réflexe à adopter est la pratique du sport. Il n’est pas nécessaire d'en faire de manière intensive : effectivement, marcher peut pousser votre organisme à brûler des calories et à convertir les glucides, les graisses et les protéines en énergie. Marcher après le repas permet également de stimuler les muscles, l’intestin et permet de faire véhiculer les selles d’une manière plus efficace.

Prendre des souches spécifiques

Bien évidemment, le sport n’est pas l’unique solution pour perdre du ventre. Les ballonnements, l’intolérance alimentaire, le syndrome de l’intestin irritable : les causes d’un ventre gonflé sont multiples, et souvent liées à l’alimentation, à la santé microbiotique et au tonus musculaire. Le docteur William Berrebi, auteur du livre Mission Ventre plat, dévoile lors de l’émission Bienfait pour vous, des conseils pour avoir un ventre plat.

Le médecin conseille dans un premier temps de prendre des souches spécifiques comme des probiotiques en gélules. La souche Hafnia Alvei 4597 est fortement recommandée par le médecin William Berrebi. Ce sont des gélules qui font maigrir, à condition d’en prendre pendant 12 semaines pour pouvoir évaluer les résultats. "On perd du poids au bout de 12 semaines, en moyenne, les patients perdent 5 à 6 kilos", explique le docteur au micro d’Europe 1.

Changer son alimentation

William Berrebi recommande à ses patients de changer leur alimentation. "Je recommande la méthode holistique. À côté, il faut manger beaucoup de fibres, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes et bannir les aliments ultra-transformés. Je vous conseille aussi de prendre des probiotiques. Vous allez ressentir la satiété, vous n'allez même plus avoir envie d'avoir recours au sucre de manière excessive", développe William Berrebi lors de l’émission Bienfait pour vous.

Respecter un délai de trois heures sans manger entre le dîner et le coucher

Pour éviter d’être ballonné, il faut aussi éviter les choses grasses, comme la friture, les plats en sauce, l'alcool, et puis respecter un délai de trois heures sans manger entre le dîner et le coucher. Ce délai va permettre au travail de digestion de se faire. C'est pourquoi vous allez moins fermenter, donc avoir moins de ballonnements.

Pas plus de deux verres d'eau pendant le repas

Le dernier conseil de William Berrebi, et peut-être le plus surprenant, est la nécessité de ne pas boire plus de deux verres d’eau pendant le repas. "L'eau, c’est deux verres maximum, contrairement à ce qu'on peut lire parfois, puisque ça dilue les enzymes digestives et empêche le travail de digestion", conclut le docteur.