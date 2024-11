Santé : la bronchiolite progresse, la grippe démarre doucement

L'épidémie de bronchiolite a continué sa progression en France la semaine passée, tandis que celle de grippe a démarré doucement, a indiqué mercredi Santé Publique France dans son bulletin hebdomadaire.

La vaccination, "le meilleur moyen de se protéger"

Dans l'Hexagone, l'augmentation des indicateurs grippe déjà observée en ville et à l'hôpital et dans la plupart des classes d'âge la semaine précédente s'est poursuivie. Mais, ils sont restés la semaine dernière à "leur niveau de base" dans la majorité des régions, à l'exception des régions Île-de-France (déjà passée en pré-épidémie), Hauts-de-France et Normandie (passées en pré-épidémie cette semaine). Les indicateurs liés à la bronchiolite étaient en augmentation en ville comme en milieu hospitalier. Cinq régions sont désormais en pré-épidémie et sept en épidémie dans l'Hexagone.

Cette saison est marquée par le déploiement de deux traitements préventifs, le Beyfortus d'AstraZeneca et Sanofi - un anticorps donné directement aux bébés - et l'Abrysvo de Pfizer - un vaccin administré avant la naissance à la femme enceinte. Le Beyfortus avait déjà fait l'objet d'une campagne d'immunisation l'an dernier et les études s'accordent à conclure qu'il a limité les hospitalisations de bébés en France et dans les quelques autres pays où il a été expérimenté. Les indicateurs du COVID-19 restaient, eux, stables en ville et à l'hôpital, et ce dans l'ensemble des classes d'âge.

"La vaccination reste le meilleur moyen de se protéger contre la grippe et à la COVID-19, en particulier des formes graves de ces maladies", a rappelé Santé Publique France, soulignant qu'"il n'est pas trop tard". Une campagne de vaccination couplée contre la grippe et le Covid a commencé mi-octobre auprès des personnes à risque, mais aussi de leurs entourages et des soignants.