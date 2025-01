Saisies records de miels aphrodisiaques, ces «miels au viagra» qui inquiètent les autorités

Les douanes ont alerté en début de semaine sur les risques de graves effets indésirables induits par la consommation de miels vendus comme "aphrodisiaques". Ces derniers s'achètent sous la forme de sachets et contiennent des substances potentiellement dangereuses pour des personnes souffrant de pathologies cardiaques.

Les services douaniers ont alerté lundi sur les risques liés à des miels vendus comme aphrodisiaques, de faux produits naturels dont les saisies se multiplient en France.

Graves effets indésirables

Vendus notamment via internet ou les réseaux sociaux, ces produits, au prix d'une cinquantaine d'euros la boîte de 24 sachets, sont présentés comme "des compléments alimentaires à finalité aphrodisiaque", promettant force et endurance. Certains contiennent des substances actives médicamenteuses non mentionnées sur les étiquetages, dont des principes actifs du Viagra et du Cialis, deux médicaments contre les troubles de l'érection disponibles uniquement sur ordonnance.

Or ces substances sont de puissants vasodilatateurs, contre-indiqués chez les personnes souffrant de pathologies cardiaques, soulignent les autorités sanitaires, qui ont mis en garde contre de potentiels effets indésirables graves.

Record absolu de saisies en 2024

Les services douaniers ont, eux, indiqué dans un communiqué avoir noté "une nette tendance à la hausse depuis plusieurs années" de dosettes, introduites illégalement sur le territoire, qui contiennent du "miel mélangé à des médicaments". En 2019, 18 cas d'importation illégale ont été relevés, selon les douanes, puis 131 en 2023. L'année 2024 a marqué un "record absolu, en termes de quantités saisies" avec 31.000 tonnes, écoulées notamment dans "des commerces de nuit".

L'affaire la plus importante a porté sur "13 tonnes de miel érectile" saisies à Marseille en novembre. Les agents de ce bureau de douane ont saisi près de 860.000 sticks en provenance de Malaisie. Ces produits sont "vendus sous le manteau, pour une consommation qui se veut 'festive'" ont assuré les douanes ; mais qui est en réalité dangereuse.