Rythme, tranches d'âges, deuxièmes doses : on en sait plus sur l'avancée de la vaccination

En France, la campagne de vaccination contre le Covid-19 avance même si les retards de livraison freinent les injections. Quelques régions sont en rupture de stocks, comme les Hauts-de-France. Il n’empêche que 1,35 million de personnes ont reçu la première dose. Depuis jeudi, le gouvernement a rendu public toutes les données sur la vaccination, département par département. Celles-ci suggèrent que le rythme de vaccination est bon mais que de nombreux défis restent à relever.

Les Français les plus âgés sont les principaux bénéficiaires des premières injections. 8% des personnes de 75 à 79 ans ont été vaccinées ainsi que 10% des plus de 80 ans. Ces données collent parfaitement à la stratégie de la Haute autorité de Santé consistant à protéger les personnes les plus vulnérables face à la maladie. Autre bonne nouvelle : ces derniers jours, la France vaccine beaucoup plus que l’Allemagne ou l’Italie.

Si le pays rattrape son retard, la campagne risque néanmoins de connaitre un coup de frein dans les prochains jours : sur les 1,35 million de personnes qui ont reçu la première injection du vaccin, un peu moins de 14.000 personnes ont reçu leur rappel. Il va donc falloir réserver des doses dans les prochaines semaines pour tous les Français qui ont déjà reçu une injection. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a en effet rappelé que le délai entre deux injections ne pouvait pas excéder trois ou quatre semaines.