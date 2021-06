Retour des moustiques : comment les repousser et apaiser une piqûre ?

La saison des moustiques est de nouveau ouverte. Comment s'en protéger ? Pourquoi certains se font piquer plus que d'autres ? Et comment soulager une piqûre qui démange ? Sur Europe 1, jeudi, le docteur Jimmy Mohamed fait le point sur l'une des seules petites déconvenues qui nous fait redouter la saison chaude.

Attirés par notre odeur, pas par la lumière

Les idées reçues ont la peau dure. Mais non, il ne sert à rien d'éteindre la lumière pour ne pas être piqué par les moustiques. En effet, ces derniers se repèrent avec leur odorat et détecteront inévitablement le dioxyde de carbone que nous émettons lorsque nous respirons. Grâce à leur système de radars, ils sont capables de nous repérer à 30 mètres et sont guidés jusqu'à nous en suivant nos odeurs corporelles, notre haleine, notre transpiration et même nos urines.

La composition de notre microbiote cutané est donc déterminante dans les piqûres en raison des bactéries présentes et qui vont nous faire sécréter certaines phéromones. Alors non, nous ne sommes pas tous égaux face aux moustiques.

Le bicarbonate et les crèmes apaisantes pour soulager

Comment reconnaître une piqûre de moustique d'une morsure d'araignée ? C'est simple : un moustique, ça pique, une araignée, ça mord. Sur une piqûre de moustique, nous ne verrons donc qu'un seul petit point avec un trou unique, alors qu'avec une araignée, il y en aura deux, correspondant à la morsure. Cependant, faire la distinction entre les deux n'a pas d'intérêt. Dans les deux cas, nous aurons un gros bouton qui démange.

Pour soulager les démangeaisons, il est possible d'appliquer une compresse d'eau froide avec du bicarbonate de sodium, que l'on peut aussi mettre dans le bain. Des crèmes apaisantes sont également vendues en pharmacie.

La moustiquaire, meilleur moyen de protection

Comme le dit l'adage, "mieux vaut prévenir que guérir", alors comment éviter la piqûre ? Pour cela, il existe de nombreuses protections contre les moustiques, mais toutes ne sont pas efficaces. Et il faut veiller à bien distinguer les répulsifs des insecticides. Les répulsifs vont repousser les moustiques, alors que les insecticides vont les tuer. Ceux-ci se trouvent essentiellement sous forme de spray avec différents produits comme le "Deet" qui est le plus efficace, mais aussi sous forme d'extraits de plantes comme la citronnelle, ou encore les huiles essentielles.

Des appareils peuvent également être utilisés : bracelets anti-moustiques, appareils ultrasons, bougies à la citronnelle... Mais en ce qui les concerne, leur efficacité n'a pas réellement été prouvée. Le meilleur moyen de protection demeure la moustiquaire, redoutablement efficace et presque romantique.