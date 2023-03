Rats, punaises de lit, cafards… Comment se débarrasser des nuisibles ?

Les nuisibles prolifèrent dans nos foyers et nous sommes de plus en plus amenés à devoir y faire face dans notre quotidien. Selon une enquête de l’Ipsos, ces cinq dernières années, 62% des Français, soit 30,8 millions de personnes, ont fait face à au moins une infestation de "nuisibles" à leur domicile. Le nombre de personnes touchées a été multiplié par deux entre 2017 et 2021.

>> LIRE AUSSI - Grève des éboueurs : les riverains exaspérés par la saleté des rues parisiennes

Privilégier l'efficacité des gels

Sophie Cointe, rédactrice en chef adjointe du magazine 60 millions de consommateurs consacré au nuisible, revient sur ce sujet dans l'émission Bienfait pour vous et dévoile les meilleures manières pour s’en débarrasser. "Les rats ont adoré le confinement et ils adorent en ce moment les grèves des éboueurs", rapporte Sophie Cointe au micro d’Europe 1.

Il y a de plus en plus de rats dans les caves et dans les poulaillers. Les rongeurs ont aussi la fâcheuse capacité de grimper au mur et se faufiler dans les canalisations. Pour les faire fuir, il existe certaines techniques comme le fait de planter des plantes répulsives à l'instar de la menthe, le laurier et la jacinthe pour les dissuader. Concernant les moustiques, il existe de nombreux répulsifs qui ne mettent pas notre santé en péril, des répulsifs qui contiennent des molécules moins nocives que celles de synthèse. Néanmoins, il faut éviter, autant que possible, d'utiliser des insecticides et installer une moustiquaire serait aussi efficace, toujours selon la journaliste.

Contre les insectes, il est préférable d’utiliser des aérosols et des sprays. "L'idéal, ça reste l’utilisation de sprays parce qu’on en met moins dans l’atmosphère. D'une manière générale, le plus efficace serait d’avoir un gel. Alors pour les moustiques, ce n'est pas approprié, mais un gel, un spray, ce sera toujours moins nocif pour la santé que l'aérosol", rapporte Sophie Cointe au micro d’Europe 1.

"L'aspirateur est un très bon ami"

Il y a aussi des produits basiques et naturels qu'il faudrait avoir dans nos placards comme la terre de diatomée qui serait très efficace contre les insectes, notamment contre les cafards. Ce sont des petites particules de silice qui agissent comme des rasoirs chez les insectes qui la respirent. Certaines personnes en sont allergiques, il est recommandé de faire un test avant de l’utiliser à grande échelle.

Le plus efficace contre les cafards reste l’utilisation de l'aspirateur. "Dans la lutte contre les nuisibles, d'une manière générale, l'aspirateur est un très bon ami", déclare Sophie Cointe, rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs.

"Éviter les insecticides au contact des aliments"

Cette dernière recommande de nettoyer son logement de fond en comble avec du vinaigre et des substances savonneuses. "Il faut aussi éviter les insecticides au contact des aliments. Videz vos placards, jetez tous les paquets qui ont été contaminés. Nettoyez au vinaigre blanc l'ensemble du placard où vous mettez votre riz et vos pates. Vous pouvez mettre des grains de poivre et un peu d'ail, des gousses d'ail, de manière à avoir une odeur qui va être répulsive pour les nuisibles", affirme Sophie Cointe.

Pour se prémunir des punaises de lits, il y a un certain nombre de comportements à adopter. Il est recommandé d’aspirer la literie en veillant à ne pas oublier le moindre recoin et nettoyer son linge ainsi que son textile à 60 degrés.